El desubicado exabrupto del exsuegro de De Paul: "Rodrigo es un pelot..."

Horacio Homs, padre de Camila Homs, exesposa de Rodrigo De Paul, fue muy duro con el futbolista de la Selección argentina durante una entrevista radial, con motivo de los infundados rumores que indicaban que el mediocampista podría perderse el Mundial, en caso de llegar a noviembre con la demanda por alimentos de la madre de sus hijos en curso.

"La intención de Camila no es esa. Todo lo contrario. Él es el padre de sus hijos y Camila jamás le desearía el mal a Rodrigo. Son chicos y están viendo cómo pueden solucionar sus problemas, pero es más lo que se habla en los medios que la realidad", dijo el exsuegro de De Paul al ser consultado en Qué Tomás, ciclo de Radio Gente.

"Ellos están arreglando, sé que hay un juicio de por medio porque no se pusieron de acuerdo en algunas cositas, pero estoy seguro de que van a terminar arreglando", agregó Homs. Y sorprendió al contar una pelea con De Paul: "Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal. Son chicos, Rodrigo no es mal chico, sí es un pelotudo pero no es mal chico", lanzó, con desubicado insulto incluido.

Consultado sobre el motivo del epíteto, Horacio Homs no quiso explayarse más: "No, bueno, hay cosas internas de familia, pero nunca le voy a desear el mal. La otra vuelta me hizo enojar pero ya pasó".

"Las cosas no están bien entre ellos, imaginate que si estuviese todo bien no habría un juicio de por medio. Sé que Rodrigo se puede llegar a perjudicar si no llega a un arreglo con Camila, pero la intención de ella no es que no juegue, todo lo contrario", remarcó el padre de la ex de Rodrigo De Paul, aunque el propio presidente de la AFA, Chiqui Tapia, había desestimado la posibilidad de que el futbolista de la Scaloneta se pierda la cita en Qatar por este motivo: "Para poder ir a Qatar no tenés que tener una denuncia penal con condena pendiente o algo de género, o algo similar. Es lo que entendemos de lo que marca el reglamento FIFA", expresó el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino, dejando en claro que un juicio por divorcio no encuadra de ninguna manera en esa reglamentación.

"Que no le está pasando dinero es todo mentira. No sé si le está pasando lo que corresponde, pero sé que no es como dicen los medios que no le está pasando un peso", cerró el exsuegro de De Paul, quien por un lado intentó llevar tranquilidad sobre la disputa judicial entre su hija y el futbolista, pero que se fue de boca y le lanzó nafta a un fuego que no termina de apagarse.