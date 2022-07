Alarmas en Boca: por qué Benedetto se retiró antes del entrenamiento

Se encendieron las alarmas en Boca. Es que Darío Benedetto no terminó la práctica de este jueves y se retiró con un dolor en el tobillo. El futbolista, que quedó en duda para el partido de este domingo a las 20.30 ante Estudiantes en La Bombonera. ¿La lesión? No sería muy grave y se trataría de un esguince de tobillo.

Darío Benedetto salió lesionado del entrenamiento de Boca.

A falta de un parte médico por parte de Boca, se espera que Benedetto haya sufrido un esguince leve en su tobillo y podría ser parte de los concentrados y hasta titular en el encuentro contra el Pincha. El delantero habría sufrido un pisotón a los quince minutos de comenzado el entrenamiento y se habría retirado con algunas dificultades para caminar.

Pipa, que está entre los objetivos de Inter de Porto Alegre como posible refuerzo para este mercado de pases, llegaría sin problemas al partido de la décima fecha frente a Estudiantes. Benedetto, igualmente, no se iría de Boca y habría asegurado que quiere quedarse.

El Xeneize, que perdió cuatro de los últimos cinco partidos en la Liga Profesional, dos de tres con Hugo Ibarra como entrenador, recibirá a los de Ricardo Zielinski en La Bombonera, y el técnico paró en la práctica de fútbol un equipo con varios cambios en el y varias sorpresas: Javier García, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Nahuel Génez, Agustín Sández; Alan Varela, Martín Payero, Juan Ramírez; Aaron Molinas, Darío Benedetto y Oscar Romero.

En ese sentido, Ibarra habría probado a varios futbolistas y podría no ser ese el equipo que juegue finalmente ante los de La Plata: los once que paró el DT no fueron titulares frente a Argentinos en la derrota en La Paternal.