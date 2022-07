Rompió el silencio el jugador que Riquelme quiere ya para Boca: “Sería una falta de respeto que se…”

El defensor que Juan Román Riquelme espera tener en Boca lo antes posible, Adonis Frías, se refirió este miércoles al interés del Xeneize después de marcar un gol en el triunfo 2 a 1 de Defensa y Justicia frente a Independiente. Si bien el club de La Ribera inició gestiones por él, el central prefiere mantenerse al margen y expresó que "sería una falta de respeto" hablar de su futuro en este momento.

Adonis Frías convirtió el segundo gol de Defensa y Justicia ante Independiente.

Frías, interés prioritario para el Consejo de Fútbol que lidera Riquelme, iba a ser buscado para llegar en enero, pero la inminente salida de Carlos Izquierdoz y la partida confirmada de Gastón Ávila de Boca hicieron que los plazos se acortaran y que el Xeneize salga a negociar con el Halcón.

Si bien Facundo Roncaglia fue contratado en los últimos días para pelear por un puesto en la defensa, el Xeneize buscaría a Frías como una alternativa importante de cara al futuro. Respecto del interés de Boca, el defensor explicó: "Es una felicidad enorme que un club como Boca se fije en mí, pero sería una falta de respeto que se hable de un futuro cuando estoy en Defensa y Justicia, que es un club que yo quiero mucho. Hoy en día, estoy con la cabeza acá. Si se da, bienvenido sea".

En diálogo con ESPN luego de que el Halcón derrotara por 2 a 1 a Independiente con un gol suyo de penal, Frías expresó: "Trato de estar al margen del interés de Boca. Le pedí a mi representante que no me diga nada, que si se da me lo comunique, pero mientras tanto quiero estar enfocado acá. Volví de una lesión y para estar en un club como Boca tengo que estar en mi máximo nivel, estoy tranquilo", explicó.

Frías fue titular en la victoria de Defensa y Justicia, en un encuentro que para él significó volver a jugar desde el comienzo tras una lesión muscular que lo tuvo un mes fuera de las canchas.