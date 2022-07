El tiro por elevación de Toto Salvio al Consejo de Fútbol de Boca: "Como todos vieron..."

El lazo que unía a Eduardo Salvio y Boca Juniors se dio por finalizado este jueves, cuando el contrato dejó de tener vigencia. Pese anunciar incansablemente su deseo de seguir en el club de sus amores, el Toto no llegó a un acuerdo con la institución y ya consiguió nuevo destino. En este sentido, antes de subirse al avión con destino a México, el exjugador del Xeneize se refirió a su salida de Brandsen 805.

Para comenzar, manifestó: "Es un nuevo comienzo, así que estoy contento. Una aventura más en mi carrera. Para mi fue todo un sueño, un privilegio haber vestido la camiseta de Boca, del equipo del que soy hincha de toda la vida. Me voy con cuatro títulos, muchos partidos y goles. Lo disfruté mucho y me voy feliz".

Sobre la cantidad de hinchas que le han demostrado su apoyo en los últimos días, soltó: "Eso es lo más lindo, el reconocimiento de la gente. Eso quiere decir que uno hizo las cosas bien. De mi parte di todo lo que pude dar y, como te dije, me voy feliz. Esto es una nueva aventura para mí ahora".

En cuanto a su salida, y lo que se demoró el club en brindarle una oferta, Salvio apuntó: "Siempre la posibilidad estaba porque, como todos vieron, la oferta de renovación demoró bastante. Es parte de esto, el club quiere una cosa, el jugador quería otra y no hubo acuerdo entonces me tengo que ir. Está todo bien, me voy contento y le deseo lo mejor a los chicos".

Para finalizar, sentenció: "Yo esperé a Boca hasta el final, por eso no arreglé nada con ningún club. Siempre le dije a mi representante que quería esperar la oferta de Boca hasta el último día. Cuando llegó lamentablemente no nos pusimos de acuerdo. Me voy feliz porque di todo lo que tenía. Gané 4 títulos, que no es nada fácil. Es algo único estar todos los fines de semana en esa cancha".