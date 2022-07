La emotiva despedida de Toto Salvio en su primer día como exjugador Boca

La noticia sorprendió a propios y extraños. Eduardo Salvio no renovó su vínculo con Boca y a partir de este jueves dejó de ser jugador del club de sus amores. El Toto no llegó a un acuerdo y su viaje a Brasil, donde no tuvo minutos ante Corinthians, fue el último episodio de su paso por Brandsen 805. En las redes sociales, el jugador posteó una emotiva despedida.

"Les quiero agradecer a todos los hinchas de Boca por estos tres años hermosos que viví junto a todos ustedes, fueron cuatro títulos, partidos, goles y momentos que nunca voy a olvidar. Hoy me toca partir, pero acá van a tener un hincha más que va a alentar al equipo con todas sus fuerzas", escribió Salvio.

"Disfruté muchísimo y, como dije siempre, fui un privilegiado por llevar esa camiseta y jugar cada fin de semana en La Bombonera. De todo corazón, gracias. Te amo, Boca", concluyó el atacante de 31 años. El extremo por derecha llegó al Xeneize procedente del Benfica en julio del 2019.

Durante sus casi tres años como jugador de la institución, Salvio disputó un total de 70 partidos y marcó 19 goles. Su momento más recordado en esta etapa se produjo el pasado 8 de diciembre, cuando marcó el penalti decisivo en la final de la Copa Argentina frente a Talleres de Córdoba, dándole el triunfo a Boca.