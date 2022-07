Rumor bomba en San Lorenzo: ¿un jugador quiere rescindir porque Insúa no le da minutos?

El mercado de pases no fue fácil para ningún club del fútbol argentino, ya sea por deudas propias o por la crisis económica del país, pero San Lorenzo se las arregló para sumar algunas caras nuevas. Una de ellas fue Gonzalo Maroni, que fue presentado como jugador del Ciclón el pasado 24 de junio. Sin embargo, el ex Boca todavía no debutó en su nuevo club y podría tomar una decisión sorprendente a menos de un mes de ponerse bajo las órdenes de Rubén Insúa.

Según informó la cuenta partidaria Refuerzos CASLA, Maroni buscaría rescindir su contrato e irse de San Lorenzo. El mediocampista de 23 años está a préstamo en el Ciclón, pero de acuerdo a este medio, "no tiene buena relación con el cuerpo técnico y siente que no va a jugar".

En la previa al partido contra Boca en el Nuevo Gasómetro, Maroni fue reemplazado del equipo titular en el entrenamiento y le consultó a Insúa por los motivos de su decisión. Ante la pregunta, el Gallego le habría dicho que eso debía consultárselo a los dirigentes, ya que él no lo había pedido, según explicó el periodista Juan Pablo Marrón en su cuenta de Twitter. En charla con ESPN F90, el DT de San Lorenzo desmintió el enfrentamiento con el exjugador del Xeneize: "La realidad es que no hicimos fútbol, no jugamos con línea de 4 ese miércoles ni Maroni fue titular. Él está de a poco mejorando, cuando se incorporó venía de 20 días de vacaciones. No sabemos cuanto tiempo va a necesitar para ponerse a punto".

Según pudo saber MDZ, Maroni estaría molesto con la decisión del DT de no darle minutos. Sin embargo, el jugador quiere pelear por una oportunidad en San Lorenzo, al menos que aparezca una oferta de otro club que lo seduzca.

Para el partido de este miércoles ante Unión, Maroni ni siquiera fue convocado por Insúa. Por su parte, el técnico confirmó que el equipo será Torrico; Gattoni, Zapata, Campi; Giay, Méndez, Martegani, Fernández Mercau; Cerutti, Bareiro y Barrios.