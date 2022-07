Las bombas de Moyano en Independiente y una insólita excusa por el embargo millonario de Verón

Plena crisis y caos en Independiente, en medio de un conflicto enorme que enfrenta a los hinchas con la dirigencia, en un presente deportivo malo y con la pésima noticia de un embargo por un reclamo de Gonzalo Verón, a quien el club deberá pagarle casi 5 millones de dólares. En ese contexto, el presidente de la institución Hugo Moyano defendió su gestión, criticó duramente a la oposición y presentó una insólita excusa por el caso Verón.

Hugo Moyano, presidente de Independiente.

"Nosotros nos hicimos cargo en el peor momento de la historia de Independiente. Estos señores que gritan, se juntan y son valientes son los que nos dejaron esto", expresó Moyano en declaraciones a Radio 10.



El presidente del Rojo confirmó la reunión de la Junta Electoral que se realizará desde 19 en la sede del club -en el centro de Avellaneda- con todas las agrupaciones pero no adelantó si se fijará la nueva fecha para las elecciones postergadas desde diciembre del año pasado.



"Nosotros no ponemos la fecha. Eso está en la justicia y todavía hay 60 días. La Junta Electoral tiene que controlar las presentaciones y ellos (por una lista opositora) la hicieron mal", detalló el titular del club desde 2014, cuando Independiente estaba en la B Nacional (hoy Primera Nacional).



La referencia de los 60 días se refiere a la posibilidad que tiene el oficialismo de apelar el fallo de la justicia que habilitó a la lista que encabeza Fabián Doman para participar de las elecciones. "Vamos a hacer lo que corresponda para el bien de Independiente", remarcó el dirigente y sindicalista del gremio camionero, de 78 años.



Durante la entrevista, Moyano criticó a la oposición política que tiene en el club y advirtió que existe "una avanzada del macrismo" para instalarse en los clubes del fútbol argentino: "Estos tipos se juntan y algunos no son hinchas de Independiente. Incluso, utilizan barrabravas de otros clubes. Son el macrismo y servicios de la AFI que se quieren instalar en Independiente", subrayó.



Consultado por el embargo millonario por una deuda con el delantero Gonzalo Verón, Moyano explicó que el tema está en la Corte Suprema y dio una insólita excusa: "El embargo nació en plena pandemia y llegó cuando el club estaba cerrado. No se enteró nadie. Es una demanda de 800.000 pesos que la transformaron en 6 millones de dólares. Me parece que es una maniobra difícil de entender", sostuvo.



Moyano, además, recordó que "nunca" tuvo la intención de ser presidente de Independiente pero lo convencieron cuando "estaba a punto de cerrar la lista": "Cuando había que poner la plata, asumimos nosotros. Nadie cobraba y los jugadores no tenían donde entrenarse. No tuvimos la suerte que necesitamos en el fútbol, pero ganamos dos copas (Sudamericana en 2017 y Suruga Bank en 2018)".