La reacción de Riquelme tras la decisión de Almendra que cayó como una bomba en Boca

La decisión de Agustín Almendra de rechazar la renovación de su contrato cayó como un baldazo de agua fría en Boca pero, principalmente, en Juan Román Riquelme. El Consejo de Fútbol le había ofrecido un nuevo vínculo por dos años pero el juvenil determinó que quiere irse del club, lo que no le habría gustado nada al vicepresidente, uno de los que más lo había apoyado a lo largo de sus distintos problemas personales y futbolísticos desde 2020 hasta estos días.

Según informó Olé, Riquelme estaría muy molesto con el camino que tomó Almendra. El ídolo entiende que el Consejo le dio una mano al joven de 22 años cuando se alejó del fútbol por dos meses en octubre de 2020 y ellos habrían sido los que lo acompañaron y ayudaron a reinsertarse en el equipo hasta llegar a ser un titular fijo en el equipo de Miguel Ángel Russo.

Por otra parte, siempre de acuerdo a lo relatado por Olé, Riquelme y el resto de los integrantes del Consejo de Fútbol estarían enojados con Almendra porque fue el propio jugador quien había reconocido su ayuda en abril de 2021: "Por suerte la gente del Consejo siempre me apoyó para salir adelante. Fueron todos problemas familiares. Román me llama siempre y estoy muy contento de estar acá. Ellos me piden que disfrute, que esto es único, que Boca es único...", dijo el mediocampista en aquel entonces.

Almendra se está recuperando de una lesión en su tobillo derecho.

Además, el diario deportivo cuenta que los dirigentes de Boca utilizaron la palabra "desagradecido" para describir a Almendra al enterarse de que no quiere negociar una renovación con el club. A su vez, la bronca pasa por la intención de Riquelme y el Consejo de que el jugador de 22 años vuelva al equipo de Primera luego del despido de Sebastián Battaglia, quien lo había borrado del plantel tras reiteradas reacciones desubicadas del futbolista a comienzos de 2022.

En palabras del propio Almendra a Olé, el mediocampista, que se estuvo entrenando y jugando con la Reserva de Hugo Ibarra, aseguró: "No la pasé bien en estos meses". Ahora, Boca tiene un dilema: ¿lo sube a Primera para darle rodaje y revalorizarlo o lo deja con el equipo juvenil a raíz de esta nueva situación?

uD83DuDEA8Agustín Almendra le comunicó a Boca que no acepta la renovación del contrato que vence en junio de 2023.

*?Para no irse libre, pidió ser vendido en este mercado de pases. Vía @JulioPavoni — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 18, 2022

De acuerdo a lo que informó el periodista Julio Pavoni en TyC Sports, Almendra quiere que Boca lo venda para no marcharse en junio de 2023 con el pase en su poder. Sin embargo, el jugador no juega hace seis meses, lo que hace difícil conseguir un comprador que cumpla con las expectativas de la dirigencia xeneize. Por ahora, la decisión del joven dejó a Riquelme y el Consejo muy enojados.