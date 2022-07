La fuerte pelea entre Copetti y Mena tras el empate de Racing y Arsenal: tuvieron que separarlos

En el Cilindro de Avellaneda, Racing empató contra Arsenal y perdió una oportunidad importante para sumarse al pelotón de los líderes del Torneo de la Liga Profesional. A pesar de quetuvo ratos de muy buen fútbol, la Academia careció de efectividad frente al arco y no pudo llevarse los tres puntos. La frustración de los jugadores de Fernando Gago se vio personificada en Enzo Copetti y Eugenio Mena, quienes se cruzaron al final del partido mientras se retiraban de la cancha.

El partido terminó cuando Racing había metido a Arsenal contra el arco de Alejandro Medina, que fue la gran figura del partido. Uno de los tantos jugadores académicos que tuvo una chance clara fue Copetti, goleador del equipo. Tras el silbatazo final, el delantero se peleó con el chileno Mena, que fue suplente, y los demás futbolistas tuvieron que separarlos.

Una vez se metieron sus compañeros, Copetti y Mena no continuaron con la pelea de forma física. Sin embargo, sí se dijeron algunas cosas más antes de abandonar el campo de juego del Cilindro.

Aunque esta pelea no deja de ser llamativa, no es el primer episodio extraño que protagoniza Copetti con sus compañeros en este campeonato. Algunas fechas atrás, el delantero estaba a punto de hablar luego del empate ante Sarmiento pero Iván Pillud intervino y no dejó que responda a las preguntas de la transmisión.

Este partido ante Arsenal fue el primero en el que Racing deja puntos por el camino como local en este torneo. La Academia tiene 15 puntos y quedó a cuatro del puntero Atlético Tucumán.