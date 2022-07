Coco Basile liquidó a Cardona en Racing: “Lo veo…”

El Coco le dio con todo. Alfio Basile, histórico entrenador que pasó por Boca y por Racing, entre otros, fue lapidario con sus declaraciones sobre Edwin Cardona, volante que también estuvo en el Xeneize y ahora juega en la Academia. El técnico aseguró que ve al colombiano "cada vez peor " y que cree que "ya no tiene la cabeza en Argentina".

Edwin Cardona.

Basile, durísimo contra el futbolista, afirmó: “A Cardona cada vez lo veo peor, a mí en Boca me gustaba. Mi sensación es que ya no tiene la cabeza en Argentina. No jugó ni cinco minutos bien y era un jugador que me gustaba. Nunca tuvo mucho cambio de ritmo, pero metía pelotazos, se instalaba de 10, 11. Pero ahora se queda ahí... a lo mejor se quiere ir, es un jugador con unas condiciones técnicas bárbaras".

El Coco, en diálogo con el programa radial Cómo te va, se refirió también a Boca y a la interna en el vestuario: "Boca es un chusmerío infernal. Mira que yo estuve y me fue bien, pero siempre pasa algo. A los jugadores le controlan la vida privada. Se sabe enseguida y algunos inventan".

Por otro lado, Basile se expresó sobre el abrazo de Marcos Rojo a Carlos Izquierdoz después del gol en la derrota frente a San Lorenzo: “Ver al capitán que abrace a un suplente que sacaste es un puñal en la cola. Es un golpe tremendo”. Además, opinó sobre la Por último, Basile no quiso profundizar en la arenga de Darío Benedetto en la previa al partido contra Corinthias, aunque señaló: “Las barbaridades que dijo, capaz hubo un quilombo importante, pero no lo sabemos porque no estamos en el vestuario".

Coco también comentó sobre la actualidad de Racing con el trabajo de Fernando Gago: “Está madurando. El dirigió con el mismo sistema en Mar del Plata, no tenía los jugadores pero el pensamiento estaba. Lo ves en cómo trataba el balón, en los cambios que hace”.

“El otro día se mandó a jugar con una línea de uno, con (Leonardo) Sigali. Tiene en su personalidad una forma de jugar ofensiva. Y como jugador te dabas cuenta que era inteligente. Y generalmente, al inteligente le va bien como técnico.”, cerró Basile.