La respuesta de Roncaglia que lo emocionó en su presentación en Boca: "Hubo excompañeros que..."

Boca tomó a todos por sorpresa este fin de semana. Un día después de ganarle a Talleres como local, se supo que el Xeneize había cerrado la llegada de Facundo Roncaglia de una forma tan inesperada como veloz. El Consejo de Fútbol se movió rápido y silenciosamente para incorporar al defensor entrerriano, que volvió al club que lo vio nacer futbolísticamente tras 10 años y se emocionó en conferencia de prensa.

El lunes por la tarde, Boca presentó a su segundo refuerzo de este mercado de pases. Roncaglia, que jugó en Europa desde 2012 hasta diciembre de 2021, se encontraba sin equipo hasta que Juan Román Riquelme se puso en contacto y rápidamente arreglaron los términos contractuales. Ante este sorpresivo regreso, el jugador de 35 años se vio muy emocionado por el cariño que le demostraron los hinchas y jugadores con los que compartió su primera etapa en el Xeneize: "Me explotó el teléfono en estos últimos días. Mensajes de excompañeros que no lo podían creer y que estaban muy contentos... Boca es algo que no se puede explicar con palabras", aseguró, con la voz entrecortada por la emoción.

Roncaglia, que vistió la camiseta azul y oro por última vez en la final de la Copa Libertadores 2012, aseguró que esta fue la primera ocasión en la que hubo chances reales de regresar a Boca desde su salida: "Siempre hubo rumores de que podía volver pero quedaban en eso, nunca fue algo formal. Esta es la primera vez y no dudé un segundo, la verdad es que tenía muchas ganas. Ahora empieza una etapa nueva, con más experiencia y ganas de demostrar que estoy a la altura de lo que pide el club".

Roncaglia, el nuevo número 2 de Boca (Foto: @BraianJP10)

Además, el ex Celta de Vigo, entre otros clubes, reveló que las charlas con Juan Román Riquelme comenzaron la semana pasada y tuvieron una resolución fácil y rápida: "La semana pasada nos pusimos en comunicación con Román y se solucionó todo muy rápido. Había muchas ganas, mías y de ellos de contar conmigo. Vengo entrenando solo, me va a tomar unos días ponerme al ritmo del plantel. Espero estar pronto adentro del campo".

En su primer paso por Boca, Roncaglia disputó 88 partidos y marcó seis goles. Precisamente, el tanto más recordado del surgido en las Inferiores xeneizes fue en su último partido, en la final de ida de la Copa ante Corinthians en 2012.