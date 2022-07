¿Otro problema en puerta en Boca? El jugador clave que rechazó la propuesta para renovar contrato

Boca Juniors inició gestiones en las últimas horas para extender el contrato de una sus principales figuras. El objetivo del Consejo de Fútbol es alargar por dos años más el vínculo de Sebastián Villa con la institución. El colombiano firmó hasta diciembre del 2024 y el deseo, desde la institución, es llevarlo hasta 2026. En este sentido, trascendió la respuesta que habría dado el entorno del jugador.

El periodista Leonardo Gables, integrante del programa F12 de ESPN, informó: "Villa acaba de responder que no a la oferta de renovación de Boca. La gente que maneja su situación dijo que no son las condiciones que pretende el jugador. Hoy la respuesta es esa, es una negociación".

A su vez el exfutbolista y panelista Mariano Juan añadió detalles: "Es muy difícil que un futbolista con las condiciones económicas de este país arregle un contrato desde el 2024 en adelante. Tengo entendido que la gente de Villa no está conforme con las formas en las que se lo están proponiendo. No le gustaron las formas en las que quieren que firme. Se llegará a un acuerdo o no pero hoy está difícil".

Lo cierto es que el futuro de Villa es una incógnita, mientras los procesos judiciales que tiene en su contra por abuso sexual y violencia de género continúan su curso.