Martín Palermo reveló cómo es su relación actual con Riquelme: "Con él hoy por hoy..."

Hablar de Martín Palermo es hablar de Boca Juniors. El Titán, máximo goleador histórico del Xeneize, colgó los botines y ya ha tenido varias experiencias como director técnico. En la tarde de este viernes el exjugador enfrentó el Líbero Versus, sección emblemática de Líbero, programa de TyC Sports.Y como no podía ser de otra manera, el goleador se refirió a su relación con Juan Román Riquelme y el recordado día del su gol 219 en la Bombonera.

El 12 de abril de 2010, ante Arsenal, Palermo convirtió un gol récord en condición de local, tras una gran asistencia del 10. Recordando el polémico festejo de Román, Martín manifestó: "El momento de ese festejo de gol fue incómodo porque no lo pude festejar con él y abrazarme con cada uno de ellos en ese momento, no solamente con Román. Teníamos distintas formas de pensar, no llegamos a tener una tener una relación de amistad como la que tuve y sigo teniendo con Guillermo y Gustavo, con el Pato, con Cagna y ciertos jugadores con los que mantengo un contacto más fluido de encontraros y vernos".

A la hora de referirse a su relación en la actualidad, soltó: "Con él, hoy por hoy, sí he tenido la posibilidad de volver a hablar por esto de pedirle jugadores para Aldosivi y fue lo más bien". Y consultado sobre si podría dirigir a Boca estando Riquelme de dirigente, respondió: "Si algún día me llama habrá que ver por qué es, en qué situación se encuentra el club, qué es lo que tienen pensado hacer, cuál es el proyecto. Es cuestión de hablar como para saber si uno es compatible con el otro para poder trabajar juntos".

Tras la salida de Sebastián Battaglia del cargo, su nombre fue uno de los sonó para ponerse al frente del plantel. "Dirigir a Boca es un deseo. También es sueño por el hecho de volver a estar en el club y volver a trabajar, desde otro lugar obviamente, poder trabajar y hacer lo que a mi me gusta. Seguramente llegará ese momento de cumplir ese deseo", sentenció.