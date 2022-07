Le gusta a Riquelme: ¿Boca va por un técnico mundialista para 2023?

Algunos días atrás, Boca sorprendió a propios y extraños al ratificar a Hugo Ibarra en su puesto como director técnico hasta diciembre. Este plazo hasta fin de año arrojó la pregunta: ¿quién será el entrenador del Xeneize en 2023? Como suele suceder en estos casos, la lista de posibles candidatos explotó. El Consejo de Fútbol aseguró que se tomaría con calma la búsqueda del reemplazante fijo de Sebastián Battaglia y habría un candidato de mucho peso que estaría en lo alto de la carpeta de Juan Román Riquelme.

Según informó Gustavo Kuffner en DSports Radio, Gerardo Martino abandonaría la Selección mexicana tras su participación en el Mundial de Qatar 2022 y estaría dispuesto a volver al país para dirigir al Xeneize: "Tata Martino confirmó que se va de México y podría llegar a Boca". Además, el periodista aseguró que el Consejo de Fútbol ya se habría comunicado con el extécnico de Newell's.

De acuerdo a lo que pudo saber MDZ Online, el exDT de la Selección argentina y paraguaya es del gusto de Riquelme. A su vez, el vicepresidente del Boca también tiene muy bien considerado a Ricardo Gareca, que este jueves dio un paso al costado en Perú.

"Seguramente Riquelme hubiera estado en mi Selección", dijo Martino cuando era DT de Argentina.

Por su parte, Martino no tuvo un paso fácil por el Tri. La Selección mexicana no tuvo un paso cómodo por las Eliminatorias en CONCACAF y el rendimiento futbolístico no acompañó al equipo, que llega a Qatar con varios signos de pregunta a su alrededor.

De esta manera, la danza de nombres para ser entrenador de Boca suma a otro candidato fuerte. ¿Será el Tata el DT xeneize a partir de enero?