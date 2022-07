La pregunta que incomodó a Payero, el nuevo refuerzo de Boca: "No tendría que responder eso"

No son días fáciles en Boca. El conflicto entre referentes y dirigentes sigue en pie, las declaraciones de Darío Benedetto no ayudaron a desinflamar la situación interna y, a su vez, generaron gran revuelo entre los hinchas en las redes sociales. En este contexto, el Xeneize presentó a Martín Payero como primer refuerzo del mercado de pases. A pesar de que expresó su felicidad por vestirse de azul y oro, el mediocampista proveniente del Middlesbrough pasó por un momento incómodo.

En la conferencia de prensa, Payero hizo hincapié en lo feliz que está por dar este paso en su carrera. El joven de 23 años llega desde el Championship inglés, la segunda división en importancia por detrás de la Premier League, y Boca puede ser una buena vidriera para mostrar por qué el Boro le pagó 8 millones de dólares a Banfield en 2021. A pesar de que su llegada se consumó ahora, el mediocampista fue un pedido de Sebastián Battaglia antes de ser despedido. Una periodista le preguntó sobre esto al cordobés, quien se vio incomodado ante la consulta de ser solicitado por un DT y estar bajo las órdenes de otro al llegar.

"¿Qué se siente haber sido el jugador elegido por Sebastián Battaglia y llegar en esta instancia ya con Hugo Ibarra? ¿Qué pensás que el nuevo director técnico puede llegar a explotar de vos?", fue la consulta sin filtro.

"Es algo que no tendría que responder porque hoy estoy en Boca y estoy feliz por esta situación, sea el técnico que sea", aseguró Payero, que no quiso entrar en polémicas sobre ser un pedido de Battaglia pero haber llegado al Xeneize cuando el León, que lo conoce de su paso por el Taladro, no está más en el club.

Luego, Payero agregó que quiere pensar en estar con sus compañeros lo antes posible y desea "estar a la altura del mundo Boca". Por otra parte, el mediocampista utilizará el dorsal número 11, que está vacante luego de que Óscar Romero haya agarrado la pesada número 10.

Este jueves, Martín Payero tuvo su primera práctica en Boca bajo las órdenes de Ibarra, que prepara todo para enfrentar a Talleres en la Bombonera. El Negro, ratificado en su puesto hasta diciembre, mantendrá los mismos once que perdieron ante San Lorenzo, por lo que el ex Banfield esperará por su debut desde el banco de suplentes.