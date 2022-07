Tras sonar para Boca, la decisión final de Gareca al ofrecimiento de la Selección peruana

Luego del despido de Sebastián Battaglia, el nombre de Ricardo Gareca subió rápidamente al primer lugar entre los favoritos para el hincha de Boca. Sin embargo, el Tigre tenía pendiente su renovación con la Selección peruana, ya que su contrato venció luego de la derrota ante Australia en el repechaje al Mundial de Qatar 2022. Finalmente, el entrenador argentino tomó una decisión que sorprendió a todo un país.

Contamos en @MediodiaDIRECTV que, a pedido de @TuFPF, hoy hubo una 2da reunión con Ricardo Gareca.

El resultado fue el mismo: el Tigre no sigue en la Selección de Perú. pic.twitter.com/Le9N445aYP — Manuel Olivari (@ManuOlivari) July 14, 2022

Tras la derrota ante Australia por penales, la Federación Peruana de Fútbol se puso en campaña con la renovación de Gareca, ya que su contrato finalizó tras la eliminación en el repechaje. Dichas negociaciones habían empezado bien pero el exDT de Vélez pidió un tiempo más para dar a conocer su respuesta. Finalmente, el Tigre tomó la decisión de no continuar al frente del conjunto inca.

Según informó el programa Puede Pasar de DSports Radio, la oferta que le habría hecho Agustín Lozano, presidente de la FPF, a Gareca no fue lo que el Tigre esperaba. Siempre de acuerdo a lo reportado por el ciclo radial, Perú le habría ofrecido una reducción del 40% de su salario y recortes en su cuerpo técnico. Por su parte, el entrenador habría pedido tener más influencia en las selecciones juveniles.

Gareca dejó una huella imborrable en la Selección peruana.

De esta manera, se acaba el ciclo de Gareca como DT de Perú, selección con la que alcanzó dos semifinales y final de Copa América, además del antes mencionado histórico pase al Mundial de Rusia. En aquella cita mundialista, el equipo del Tigre no pudo entrar a los octavos de final pero, al menos, se llevó tres puntos.

Con respecto a su sucesor, Lozano aseguró que no tienen a nadie en carpeta: "No tenemos ningún plan B. Confiamos en continuar este proceso junto a Ricardo Gareca y su comando técnico. Hay un gran trabajo que consideramos que debe continuar. No hay otro plan. No hemos pensado en el argentino Sebastián Beccacece ni en nadie más".

Esta negativa a la renovación con Perú le abre las puertas a Gareca al mercado de técnicos. En el último tiempo, el Tigre fue muy vinculado a una llegada a Boca, que ya ratificó a Hugo Ibarra en el cargo. Además, Independiente, otro club grande por donde pasó como futbolista, no tiene entrenador, por lo que podría ser una interesante opción para un Rojo necesitado.