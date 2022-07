El palo de Menotti a Riquelme como vicepresidente de Boca: "Tendrá que aprender a ser..."

Desde que Juan Román Riquelme asumió como vicepresidente de Boca en diciembre de 2019, el debate sobre sus capacidades como dirigente ha sido casi constante. En los últimos días, muchos criticaron al ídolo por el manejo de ciertas situaciones que, en su opinión, habrían provocado la crisis que reina en el Xeneize. En esta línea, César Luis Menotti, director de selecciones de la AFA, fue tajante a la hora de dar su visión sobre la versión dirigencial del 10.

En charla con el programa ¿Cómo te va? de DSports Radio, el técnico campeón del mundo con la Selección argentina aseguró que el hecho de haber sido un gran futbolista no garantiza nada a la hora de tomar funciones ejecutivas: "No me imaginaba a Riquelme en el rol de dirigente. Como aprendió a ser futbolista tendrá que aprender a ser dirigente", disparó.

El Flaco, que fue jugador y técnico del Xeneize, tras referirse al Riquelme vice de Boca, agregó: "El fútbol necesita dirigentes preparados; no hay que pensar que, porque uno le pegaba bien a la pelota, tiene que ser buen dirigente".

Por otra parte, Menotti se refirió a que la preparación de los dirigentes no sólo es un flagelo del Boca actual, sino que de todo el fútbol argentino: "En los 90 comenzaron las irrespetuosidades en la dirigencia argentina. La Selección no pertenecía al mundo del fútbol, sino a los negocios. Hoy se ha recuperado todo lo bueno en la dirigencia de la AFA”.

Mientras los conflictos aparecen por todos lados, Riquelme, mediante audios enviados a Jorge Rial, aseguró que Boca "está de lujo", pero aceptó que hubo algunos hechos que trastocaron la paz en Brandsen 805: "Las cosas van bien, tomamos las decisiones que tenemos que tomar con mucha calma y seguridad. Estamos para eso. Y bueno, nada, está clarísimo que han pasado cosas que le dan de comer a los medios. Pero se está bien, se disfruta mucho".