Ibarra reveló qué hará con Agustín Almendra en Boca: “Vamos a…”

Tras ser oficializado en su cargo, al menos hasta el 31 de diciembre, Hugo Ibarra afrontó la conferencia de prensa previa al partido ante Talleres. En este sentido el Negro habló de todos los temas y, además de las polémicas que surgieron en la última semana en el mundo Boca, respondió sobre la situación personal de Agustín Almendra, a quien dirigió en el equipo de Reserva.

En conferencia de prensa, sobre el caso particular del mediocampista, manifestó: "Agustín está en un proceso de recuperación, eso es importante, se está poniendo bien. Es patrimonio del club y lo vamos a ir evaluando a medida que pase el tiempo. Lo importante es que él se ponga bien lo antes posible y trabajando duro. Lo tuve en reserva y nos aportó muchísimo. Le deseo que se recupere lo antes posible"

Con respecto al equipo para jugar ante la T, respondió: "No va a cambiar nada, el equipo va a ser el mismo que jugó el partido anterior". A la hora de imaginar el recibimiento del público, soltó: "El escenario va a ser el mejor, como siempre propone el hincha de Boca. Siempre ha alentado, no veo por qué no lo hará en este momento. El equipo necesita ese respaldo después del golpe de haber quedado afuera".

A la hora de referirse a las expectativas en su nuevo puesto, comentó: "La vara en Boca es la más alta siempre. Tenemos que estar acostumbrados los que venimos a sumar, siempre es alta la vara. Hay que apuntar siempre al objetivo más alto. Ojalá en este tiempo llevemos a la institución a los más alto. Es el deseo en lo personal y de toda la gente que trabaja en el club".