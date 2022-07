El elocuente posteo de Izquierdoz en medio de rumores de su inminente salida de Boca

Son 146 los partidos oficiales que Carlos Izquierdoz vistió la camiseta de Boca. De esos, 140 fueron como titular. Ganó cinco títulos: una liga argentina (2019/20) y cuatro copas nacionales (Supercopa 2019, Copa Maradona 2020, Copa Argentina 2021 y Copa de la Liga 2022). Y fue subcampeón de la Copa Libertadores 2018 que el Xeneize perdió ante River, con esa corrida hidalga a la caza utópica del Pity Martínez que resume el paso del Cali por el club de La Ribera: nunca bajar los brazos.

Su salida de Boca, que parecía darse en diciembre de 2022, se adelantará por unos meses tras una pelea por los premios con el Consejo de Fútbol liderado por Riquelme. Izquierdoz, como capitán del equipo, lideró el reclamo del plantel que quería firmar el acuerdo antes de la revancha con Corinthians, y un amague de no concentración derivó en su abrupta salida del equipo, cuyo chivo expiatorio pareció ser el cambio de técnico y una "decisión futbolística" de Hugo Ibarra que no olió a tal.

Así las cosas, Cali Izquierdoz le dejó en claro al Consejo que no desea quedarse en el club cobrando un sueldo sin jugar y es cuestión de días su salida de Boca, que podría ser para recalar en el Santos Laguna de México, donde ya dejó huella, o en el fútbol español.

La historia de Cali Izquierdoz, con el reposteo del mensaje del director de cine Sebastián De Caro y su agradecimiento por esas palabras.

"En 15 años que juego al fútbol jamás tuve un problema con alguien (salvo Mineiro). No crean todo lo que se dice. Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la Copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio. Pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son", publicó el viernes 8 el defensor y capitán xeneize, horas después de conocerse que no sería parte del equipo titular ante San Lorenzo.

La semana posterior lo tuvo en kinesiología por un "traumatismo de tobillo izquierdo", según el parte médico que difundió Boca recién el viernes 15. Y mientras Cali arma las valijas, un posteo del director de cine Sebastián De Caro, fanático hincha xeneize, sirvió para que el jugador comience a ensayar la despedida del club por el que traspiró la camiseta durante cuatro años.

"Hay jugadores que como hincha te emocionan y dan orgullo. Gracias, capitán @cali_izquierdoz24", publicó el también actor y conductor radial. Y Cali Izquierdoz reposteó esa historia y le respondió: "¡Sos un groso, Seba querido!". Una manera de empezar a decir adiós antes del adiós.