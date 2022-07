La lapidaria frase de Benedetto sobre la vuelta de Almendra a la Primera de Boca: “Tendrá que…”

En una entrevista con el programa del Pollo Vignolo, Darío Benedetto no dejó tema de la actualidad de Boca sin tocar. El Pipa no escapó a las preguntas y habló sobre su performance ante el Corinthians, los comentarios de su hermano sobre Juan Román Riquelme, la polémica reunión con los miembros del Consejo de Fútbol y, por último, el regreso de Agustín Almendra a la Primera del Xeneize. Al igual que meses atrás, el 9 fue lapidario al hablar sobre el joven mediocampista.

A principios de marzo, Benedetto liquidó a Almendra por su pelea con Sebastián Battaglia y los dichos que había tenido hacia él y otros integrantes del plantel. Con el despido del León, el Consejo de Fútbol decidió reincorporar al juvenil al plantel ahora dirigido por Hugo Ibarra, algo que, por lo visto, no le cayó bien al delantero: "Es un patrimonio del club y lo tienen que cuidar. Si el Consejo dice que tiene que entrenar con nosotros, nosotros no podemos decir nada. En estos cuatro meses que estuvo entrenando en Reserva, creo que él tiene que haber aprendido cómo son las cosas. Hay un cierto respeto, hay jugadores más grandes que merecen respeto".

Luego, el Pipa agregó que el chico de 22 años deberá reinsertarse en el grupo y volvió a ser durísimo con Almendra: "Nosotros estamos muy bien como grupo, él se deberá adaptar a lo que somos como grupo. Vi cosas que no ví en toda mi carrera. Todo lo que pasó, lo que dijo, las actitudes con el grupo, con el DT... Pero ya está, queda ahí. Si el Consejo toma la decisión de subirlo, debemos aceptarlo y que se una al grupo de la manera que el grupo quiera".

Por otra parte, Benedetto reconoció que sus declaraciones contra Almendra en aquel momento pueden no haber sido correctas: "En aquel momento, por el momento de calentura dije cosas que no sé si estuvieron bien o mal. Estaba muy caliente. Por ahí hubo cosas que estuvieron de más y me hago cargo".

Para finalizar, el 9 del Xeneize advirtió: "Las decisiones las toma el Consejo de Fútbol, nosotros somos empleados de Boca. Si deciden que Agustín Almendra es patrimonio del club, está en su derecho de subirlo de vuelta. No nos podemos meter. Sí se verá después si hay una charla en el vestuario".