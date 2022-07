La bomba de Benedetto sobre el motivo de la salida de Izquierdoz del equipo: “Para mí…”

La salida de Carlos Izquierdoz del equipo titular fue el gran conflicto que desprendió todas las demás situaciones problemáticas que se vieron en Boca a lo largo de la última semana. Un día antes del partido ante San Lorenzo, Hugo Ibarra por entonces DT interino, borró al capitán del once inicial sin razón aparente. A pesar de algunos errores puntuales, el rendimiento del defensor central ha sido casi impoluto con la camiseta xeneize, por lo que para muchos no había motivos futbolísticos para removerlo. Dentro de esa mayoría está Darío Benedetto, que soltó un bombazo sobre la situación de su compañero.

Este miércoles por la tarde, el Pipa dio una entrevista en la que tocó todas las polémicas que rondaron el mundo Boca en el último tiempo. En esta línea, uno de los referentes del plantel no se guardó nada a la hora de hablar sobre la salida del Cali del equipo titular: "¿Si la salida de Izquierdoz fue por motivos futbolísticos? No lo sé. Para mí no, todo el equipo venía jugando muy bien", disparó en ESPN.

Con esta respuesta, Benedetto alimentó las versiones que vinculaban la decisión de Ibarra de sacar a Izquierdoz del equipo titular con un motivo extrafutbolístico. Sin dudas, un comentario que no le caerá bien al flamante entrenador ratificado por el Consejo.

Por otra parte, Benedetto aseguró que lo que está viviendo Izquierdoz "me duele porque es mi amigo" y tuvo una gran frase de apoyo para su compañero: "Al Cali Izquierdoz lo quiero siempre en mi equipo, le voy a dar la cinta de capitán toda la vida".

Noticia en construcción,