El sincericidio de Benedetto sobre la pelea con el Consejo de Boca por los premios: “Amagamos a…”

En la última semana, Boca tuvo varios focos de conflicto que constituyeron una crisis interna importante. Uno de ellos fue la reunión entre los referentes y dirigentes en la previa al partido ante Corinthians. En el transcurso de los días, surgieron varias versiones acerca de los motivos de la pelea que habrían mantenido Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra y Darío Benedetto con los miembros del Consejo de Fútbol. Según distintos periodistas, el detonante habría sido una pelea por los premios y el Pipa ratificó algunos rumores sobre lo que sucedió en dicha charla.

De acuerdo a varias versiones, los referentes habrían amenazado a los dirigentes con no concentrar antes de la revancha con Corinthians en la Bombonera. Esto fue confirmado por Benedetto: "No sé quién filtró que queríamos cobrar premio por perder. Nunca en mi carrera cobré un premio por perder. Tuvimos un ida y vuelta con los dirigentes, una discusión normal, nada más. Es verdad que amagamos con no concentrar, pero nos pusimos de acuerdo. Nos metimos en el partido. Se arregló lo que habíamos acordado y nada. Hubo una discusión y quedó ahí. Concentramos y jugamos como siempre".

Benedetto no sólo afirmó que la discusión con el Consejo existió, sino que ratificó la versión de que la "amenaza" de los referentes también tuvo lugar.

Además, el Pipa aseguró que dicha reunión no influyó en el rendimiento que tuvo el equipo ante Corinthians, partido que terminó en eliminación de la Copa Libertadores para Boca: "No sé si fue inoportuno, se dio de esa manera. Después el rendimiento vs Corinthians no tiene nada que ver ni quedamos afuera por los premios o la discusión. Demostramos en los 90' que quisimos ganar.

En los últimos días, Javier Simone, periodista de TyC Sports, había informado que Carlos Izquierdoz habría amenazado a Riquelme con la posibilidad de que no iban a concentrar. Por su parte, Riquelme habría contestado este fuerte mensaje del capitán de Boca con una especie de contraataque: "Si ustedes no concentran, yo a las 18 horas abro los micrófonos y cuento porque no concentran".