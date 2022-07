Explotó el astrólogo de Boca: bizarra acusación al Consejo de Fútbol e insólito cruce con un tarotista

Si ya había problemas en Boca, hay que sumar uno más. Externo esta vez, pero que tiene al club como foco principal. ¿Por qué? Porque Giorgio Armas, el astrólogo conocido por sus presagios en los partidos del Xeneize, criticó duramente al Consejo de Fútbol y se cruzó en Twitter con Walter Lavalle, otro tarotista conocido entre los hinchas.

Desde la reunión entre el plantel y el Consejo de Fútbol por los premios de la Copa Libertadores, todo fue de mal en peor: la eliminación ante Corinthians, el despido de Sebastián Battaglia en una estación de servicio, la promoción para Hugo Ibarra como técnico, la salida de Carlos Izquierdoz del equipo titular, el festejo de Marcos Rojo con un mensaje directo al Consejo y la derrota en el clásico ante San Lorenzo. Todo negativo.

Y en las redes, apareció un lío más. El astrólogo Giorgio Armas estalló en su cuenta de Twitter con una feroz crítica al Consejo de Fútbol: "No me importa si me sacan del Club! El Consejo nunca nos dejó laburar a Seba y a mí! Para utilizar la camiseta amarilla con River tuve que rogar y humillarme ante ellos, el único que me bancó fué Román. PD: El bono por ventas de camisetas no lo quiero! Aguante Boca la ptm!", escribió.

Armas se peleó con Lavalle en Twitter

Walter Lavalle, el famoso tarotista que también habla de Boca, le respondió duramente: "No sé qué te pasó, no eras así, querés ser famoso a costillas de otro, mirá que yo sé todo, cortala con hablar boludeces". Más tarde, agregó: "Si se canta el culo lo digo, sino no... La camiseta amarilla no fue idea tuya Giorgio, dejá de vender humo!!".

En ese sentido, Armas alardeó sobre la recomendación a la dirigencia de Boca de jugar el superclásico de la Copa de la Liga en el Monumental con la camiseta alternativa amarilla. Claro, Boca ganó 1 a 0 con un gol de Sebastián Villa por un error particular en la defensa millonaria, en un partido donde sufrió y tuvo a Agustín Rossi como figura. Del otro lado, Lavalle aseguró que no fue idea de Armas y hasta lo trató de "vendehumo".

El astrólogo, además, asegura que La Bombonera está afectada "por magia negra brasileña" a partir de "trabajos" que realizaron rivales en la Copa Libertadores, y por eso pide que lo dejen hacer una "limpieza". Otro problemita más para Boca, por si faltaba algo...