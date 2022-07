La resonante frase del vice de River sobre la crisis futbolística del equipo de Gallardo: “A veces las derrotas…”

Momento complicado en River. Los resultados del equipo de Marcelo Gallardo en el comienzo de la Liga Profesional comienzan a preocupar, con la caída como local 2 a 0 ante Godoy Cruz y la temprana eliminación de la Copa Libertadores, en octavos de final contra Vélez. Hay clima de crisis, más que nada por la falta de costumbre a la derrota que el Muñeco y sus dirigidos supieron imponer en los últimos años. Y Matías Patanian, vicepresidente de River, se refirió al momento del equipo con una resonante frase: "Las derrotas a veces vienen todas juntas y la inercia de las mismas hace que los equipos tarden en digerirlas".

Patanian fue consultado por la continuidad de Gallardo en River.

El dirigente riverplatense bajó el tono de alarma sobre el estado del equipo, que viene de tres derrotas en los últimos cuatro partidos si se cuentan los encuentros de la Libertadores, con apenas dos goles convertidos y una mala imagen futbolística. "Las derrotas a veces vienen todas juntas y la inercia de las mismas hace que los equipos tarden en digerirlas. Son momentos en los que el fútbol te pone a prueba. Pero hay que reponerse y seguir. Y estamos con energía para hacerlo", aseguró Patanian.

En entrevista con ESPN, Patanian explicó cómo sobrellevarán los malos resultados: "Con tranquilidad, la unión que tenemos, los apoyos mutuos, un cuerpo técnico de primer nivel mundial y un plantel que es campeón de la Liga pero que vamos a reforzar".

En ese sentido, el vicepresidente de River fue consultado por la continuidad de Gallardo como entrenador. Entre risas, descartó la posibilidad de una salida del ídolo en un futuro inmediato: "No puedo creer, no puedo creer.... Sabía que en algún momento del año iba a suceder, pero no tan rápido".

Por otro lado, Patanian aseguró que buscarán nuevos refuerzos para el plantel, después de las ventas de Julián Álvarez y Enzo Fernández y ante la llegada de Miguel Borja. El vicepresidente elogió al colombiano: "Es de selección y de mucha trayectoria".

Debido a la venta de Enzo Fernández, River tiene cupo para incorporar hasta el 8 de agosto. En ese sentido, podría llegar otro delantero: Gabriel Ávalos, Matías Arezo, Nahuel Bustos y Juan Martín Lucero son algunas de las alternativas que interesan.

Además, Patanian aseguró que River no hará ninguna queja ante la Conmebol por la polémica actuación de Roberto Tobar en el Monumental en el partido de vuelta frente a Vélez: "No vamos a hacer ningún reclamo: cuando tenga que haber diálogo, lo habrá".

Igualmente, se mostró molesto por lo sucedido con el VAR, después de que Tobar viera la jugada de Matías Suárez 43 veces: "Lo del VAR fue demasiado explícito. Se alteró el protocolo, sin dudas. Y evaluando los audios, la bronca fue en aumento por la insistencia del VAR brasileño, que fue notoria. Estaba induciendo a un juez que dijo no menos de tres veces que no veía mano".