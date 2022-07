La noticia que empieza a inquietar a todo River tras la derrota ante Godoy Cruz

Dos derrotas consecutivas en el torneo de la Liga Profesional más la eliminación ante Vélez de la Copa Libertadores (donde no convirtió ningún gol en 180 minutos) son motivos de preocupación para el mundo River. Sin lugar a dudas el Millonario no atraviesa un buen momento y, si el técnico no fuera Marcelo Gallardo, seguramente hablaríamos de un DT en la cuerda floja.

Así está el ingreso a las Copas 2023 hasta el momento. Captura: Promiedos

En este contexto, producto de dos triunfos, dos empates y tres derrotas en lo que va del certamen, en Núñez comienzan a preocuparse pensando en el ingreso a la Copa del 2023. Si el torneo terminara hoy, el Millonario se clasificaría a la fase previa de la Libertadores porque Newell's sería el campeón y liberaría un cupo de la tabla general. Pero si hoy el puntero no fuera ni Racing ni Gimnasia ni la Lepra, River estaría en zona de Copa Sudamericana. Para mayor preocupación, si Argentinos le gana este lunes a Tigre también lo pasaría en la tabla anual.

¿Cómo se da la clasificación a la Libertadores?

El fútbol argentino cuenta con seis cupos para disputar el torneo de clubes más importante del continente. El campeón de la Copa de la Liga Profesional (Boca), el campeón de la Copa Argentina y el campeón del torneo de la Liga Profesional obtienen su pasaje directo. Además, los tres mejores equipos de la tabla anual también aseguran su lugar en certamen.

En el caso de que un equipo argentino sea el ganador de la actual edición del torneo (Estudiantes, Talleres y Vélez quedan con vida), nuestro país obtendrá una plaza extra. Suponiendo que dicha institución ya tenía su lugar asegurado, el equipo que clasificará será el siguiente mejor ubicado en la tabla anual.

¿Cómo está la tabla anual hasta el momento?

A falta de tres partidos para la finalización de la séptima fecha, los que se estarían ganando su lugar en la Libertadores son Racing (43), Gimnasia (38) y Newell's (38). El Millonario ocupa el cuarto lugar con un punto menos que la Lepra. El Bicho de la Paternal, que juega este lunes por la noche, tiene 35.