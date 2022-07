La polémica reacción de Battalini al ser reemplazado que indignó a los hinchas de Independiente

Independiente no llegó de la mejor manera al clásico de Avellaneda. Para colmo de males, Racing se puso adelante en el marcador rápidamente y ratificó su favoritismo previo desde el principio del partido. El Rojo estaba desconcertado y un claro reflejo de esto fue la performance de Damián Batallini: el 7 se fue reemplazado a los 36 minutos del primer tiempo porque estuvo a nada de ver la tarjeta roja y, al salir, explotó de bronca.

A los 26 minutos del primer tiempo, el ex Argentinos Juniors fue amonestado por Facundo Rapallini por una falta en mitad de cancha. Racing puso la pelota en juego y pasaron segundos hasta que Batallini se cruzó con Gabriel Hauche, al que paró en seco con sus manos. Los jugadores de la Academia le reclamaron efusivamente al árbitro por una expulsión que no llegó. Sin embargo, Eduardo Domínguez decidió sacarlo por el riesgo de quedarse con un hombre menos y el futbolista explotó, hizo gestos de mucho enojo y no saludó a su DT.

Cuando llegó al banco de suplentes, Batallini le negó el saludo a uno de los ayudantes del Barba y revoleó una botella contra el piso. Además, luego se sacó la camiseta y la tiró contra el piso, algo que generó mucha bronca entre los hinchas de Independiente en las redes sociales.

Luego, una cámara exclusiva de la transmisión de ESPN registró la reacción de Domínguez a los gestos de Batallini. Aunque no se puede saber a ciencia cierta sus palabras exactas, el DT de Independiente se vio muy sorprendido por la reacción.

Ya en el segundo tiempo, Batallini se quedó con cara larga en el banco de suplentes pero con un semblante de más tranquilidad.