Con dos mendocinos, Los Pumitas vencieron a Australia en el Oceania U20 Rugby Championship

Los Pumitas debutaron con victoria en el Oceania U20 Rugby Championship ante los Junior Wallabies por 24-21, con un penal en el último minuto por parte de Agustín Sascaro.

El conjunto juvenil albiceleste estrenó el ingoal con un try penal debido a los cuatro penales que generó Australia en menos de cinco minutos. Además, los dirigidos por José Pellicena mantuvieron una buena línea defensiva sin dejar espacios a lo ancho de la cancha. Incluso, el scrum y line fueron los puntos altos, de manera que los australianos no se mostraron estables en las formaciones fijas, evitándolas durante el encuentro.

Los Pumitas tuvieron un buen scrum ante Australia

Luego, los Junior Wallabies llegaron al ingoal argentino en una oportunidad, pero el TMO le negó el festejo a la localía. Sin embargo, Mac Grealy no perdonó a los pocos minutos y esta vez la tecnología falló en favor de los australianos. Por su parte, Los Pumitas sumaron, nuevamente, de a siete puntos por otro try penal por una infracción en el scrum.

En la etapa complementaria, el juego se volvió de idaa y vuelta con las patadas al fondo de la cancha por parte de ambos seleccionados. A pesar de ello, Eliseo Chiavassa le puso firma al try celeste y blanco. En los minutos finales, el local consiguió un try penal e igualó en puntos a los argentinos.

Sobre el final y con el elenco nacional con un jugador menos, Sascaro acertó un penal soberbio y decretó el 24-21 con el que el encuentro finalizó. Sin embargo, previo al cierre, los australianos consiguieron una infracción en tiempo cumplido y arriesgaron ir al line. Mason Gordon no pudo acertar y tiró la patada por la línea de touch ingoal para que los argentinos se queden con el triunfo.

En la segunda fecha del certamen, Los Pumitas se verán las caras con Nueva Zelanda, en tanto que los Junior Wallabies harán lo propio cuando jueguen frente a Fiji.

SÍNTESIS:

FORMACIONES

LOS PUMITAS: 1. Matías Medrano, 2- Boris Wegner, 3. Martín Villar, 4. Lorenzo Colidio, 5. Efraín Elías, 6. Valentín Cabral, 7. Pedro Rubiolo, 8. Eliseo Chiavassa, 9. Mateo Albanese (C), 10. Tomás Suarez Folch, 11. Agustín Fraga, 12. Mariano García Ascarate, 13. Justo Piccardo, 14. Tomás Elizalde, 15. Mateo Soler.

SUPLENTES: 16. Tomás Bartolini, 17. Francisco Palazzi, 18. Renzo Zanella, 19. Federico Albrisi, 20. Aitor Bildosola, 21. Juan Cruz Strada, 22. Agustín Sascaro, 23. Faustino Sánchez Valarolo.

CAMBIOS: 16. Tomás Bartolini, 17. Francisco Palazzi, 18. Renzo Zanella, 19. Federico Albrisi, 20. Aitor Bildosola, 22. Agustín Sascaro, 23. Faustino Sánchez Valarolo

JUNIOR WALLABIES: 1. Adrian Brown, 2. Tom Maka, 3. Remsy Lemisio; 4. Lopeti Faifua, 5. Luke Callan; 6. Daniel Maiava, 7. Nick Baker, 8. Ned Slack-Smith (C), 9. Kalani Thomas, 10. Mason Gordon, 11. Floyd Aubrey, 12. Taj Annan, 13. Lukas Ripley, 14. Darby Lancaster; 15. Mac Grealy.

SUPLENTES: 16. Max Craig, 17. Paddy Tagg, 18. Siosifa Amone, 19. Mitch Watts, 20. Connor Seve, 21. Louis Werchon, 22. Jack Bowen, 23. Ben Dowling.

CAMBIOS: 16. Max Craig, 17. Paddy Tagg, 18. Siosifa Amone, 19. Mitch Watts, 20. Connor Seve, 23. Ben Dowling

PUNTOS DEL PRIMER TIEMPO: 5' Try Penal de Los Pumitas, 7' Penal de Mason Gordon (JW), 10' Penal de Mason Gordon (JR), 18' Try de Mac Grealy (JR), 27' Try Penal de Los Pumitas y 31' Penal de Mason Gordon (JW).

RESULTADO PARCIAL: JUNIOR WALLABIES 14-14 LOS PUMITAS

PUNTOS DEL SEGUNDO TIEMPO: 45' Try Eliseo Chiavassa y conversión de Tomás Suárez Folch (LP), 75' Try Penal de Junior Wallabies y 79' Penal de Agustín Sascaro (LP).

RESULTADO FINAL: JUNIOR WALLABIES 21-24 LOS PUMITAS

AMARILLAS: 27' 3. Remsy Lemisio (JR), 75' 5. Efraín Elías (LP).