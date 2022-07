Atento, Boca: la noticia que preocupa en Corinthians a días de la revancha en la Bombonera

El próximo martes, en la Bombonera, se conocerá el ganador de una serie que quedó abierta luego de la igualdad sin goles en Brasil. Boca y Corinthians no se sacaron diferencias en lo que fue su tercer enfrentamiento en la actual Copa Libertadores de América (compartieron el Grupo E). En las últimas horas, se conoció una noticia sobre el Timao que hace apretar el puño en Brandsen 805.

El delantero no llegaría al partido revancha en la Bombonera.

Cuando el reloj ya marcaba los 90 minutos en el Neo Química Arena, Willian, número 10 del elenco brasilero, debió ser reemplazado. Este viernes se conoció que el atacante todavía no se recupera de sus dolores en el hombro y, pese a que los estudios arrojaron que no hay lesión, no llegaría a decir presente al duelo definitorio.

El delantero, debutó en su actual club en la temporada 2006, donde disputó cinco partidos y estuvo un año más antes de emigrar al F. K. Shakhtar Donetsk. También defendió los colores de F. K. Anzhí Majachkalá (Rusia), Chelsea y Arsenal (Inglaterra). En 2021 volvió al club que lo vio nacer donde ha disputado hasta el momento 78 partidos.

Este sábado, desde las 16.30, Corinthians se medirá ante Fluminense por el torneo Brasileirao. Para dicho encuentro el director técnico Vítor Pereira optará por un once alternativo teniendo en cuenta que el gran objetivo del semestre es seguir con vida en el torneo más importante de clubes a nivel continental.

Por su parte Boca, por la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional, visitará a Banfield este viernes por la noche desde las 21.30. Tal y como lo hará el Timao, Sebastián Battaglia dispondrá de un once alternativo para su duelo en el Florencio Solá, teniendo en cuenta la cercanía del duelo por Copa Libertadores.