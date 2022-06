La pícara frase de Pratto sobre el River de Gallardo y la búsqueda de un 9: "Si le faltan jugadores..."

Todavía faltan algunas semanas, pero los octavos de final de la Copa Libertadores ya están en las mentes de los hinchas y de los protagonistas. Sin dudas, uno de los platos fuertes de la reanudación del máximo torneo continental será el enfrentamiento entre River y Vélez, donde el Millonario se verá las caras con un viejo y querido conocido como Lucas Pratto. Luego de la victoria del Fortín ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, el Oso se refirió al mercado de pases de su exequipo y bromeó con los problemas que está teniendo Marcelo Gallardo para reforzar el equipo.

A nadie se le escapa que Pratto grabó su nombre en las páginas más importantes de la historia de River. Sus goles a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 son recordados en todo momento pero, en esta edición, estará del lado de enfrente con los colores de Vélez. A pesar de su corta estadía, el Oso se convirtió en uno de los 9 más relevantes de la historia del Millonario y por eso es palabra autorizada para hablar del reemplazante de Julián Álvarez, tema sobre el que bromeó en el postpartido de su equipo.

River sigue buscando un 9 para la segunda parte del 2022 pero Pratto no quiso saber nada con la escasez de delanteros del equipo de Gallardo: "Si a River le faltan jugadores, qué les toca a los demás, ¿no?", contestó entre risas el Oso, quien aseguró que el Millonario tiene "un equipazo" de todas formas.

Vélez venció a la Lepra mendocina por 1 a 0.

Luego, Pratto habló sobre las diferencias entre el River de Gallardo del que formó parte y el equipo actual del Muñeco: "Marcelo buscó una identidad que quizá no tenía con nosotros, éramos otro tipo de equipo, más directo y con soluciones individuales cerca del área. Hoy busca algo más colectivo y con más juventud. Le está dando muchos resultados. Son los últimos campeones de la liga y no paran de ganar. Los equipos algún partido van a perder y bueno, les tocó con Tigre. Pero la realidad es que es un equipazo y nosotros tenemos que prepararnos bien para enfrentarlos dentro de 20 días".

Por último, el Oso respondió a la pregunta de si festejará en caso de convertirle a River, equipo en el que jugó 109 partidos y marcó 29 goles: "A River no le voy a gritar un gol nunca, igual que no lo hubiese hecho cuando me tocaba jugar en contra de Vélez. El cariño de la gente de River conmigo es mutuo. Hemos pasado momentos muy lindos. Hoy nos toca estar del lado de enfrente pero el cariño va a seguir estando", aseguró Pratto, que tendrá un duelo muy especial en la Copa Libertadores.