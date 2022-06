Gallardo en alerta: un jugador clave de River, descartado para jugar ante Atlético Tucumán

Como le viene sucediendo en los últimos torneos, River no pudo ganar en su debut y no pasó del empate en su visita a Defensa y Justicia. El Millonario contó con varias situaciones de gol, pero no pudo concretarlas por falta de eficacia en los últimos metros. Pensando en lo que será la segunda fecha, debut en el estadio Monumental en la actual Liga Profesional, Marcelo Gallardo recibió una mala noticia.

Matías Suárez, quien se encontraba en la recta final de su lesión muscular que sufrió el pasado 3 de mayo, deberá esperar un poco más para estar al 100%. En las últimas horas el delantero sufrió una nueva inflamación en su rodilla derecha, la misma que se operó por una sinovitis crónica a mediados del 2021.

Desde el cuerpo médico del Millonario son optimistas e imaginan al exjugador de Belgrano de Córdoba disponible para la tercera fecha, que será cuando River visite a Colón de Santa Fe el próximo miércoles 15 de junio. Desde ese momento el Millo deberá recibir a Unión días más tarde y luego deberá afrontar la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield.

Otro que había encendido las alarmas fue Emanuel Mammana, quien debió ser reemplazado del encuentro ante el Halcón a los 18 minutos de la primera etapa. El jugador se realizó estudios y los resultados fueron optimistas, por lo cual en los próximos días ya entrenaría a la par de sus compañeros.