La fuerte crítica de Alina Moine a Beccacece por su pelea con Gallardo: "Lo que dijo suena..."

El comienzo de la Liga Profesional dio de qué hablar este domingo por la noche, después de que Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece se cruzaran verbalmente en el partido entre Defensa y Justicia y River en Florencio Varela. Y nada menos que Alina Moine, periodista a quien hace meses se la vincula sentimentalmente con el Muñeco, salió a criticar a Beccacece por la pelea.

Si bien Moine aclaró que no era porque se tratara de Gallardo, indicó que la actitud del entrenador de Defensa y Justicia fue incorrecta: "Para mí no se lo merece nadie. El '¿quién sos?', que puede sonar despectivo, yo entiendo que le dice '¿quién sos vos para decidir?'".

Más tarde, Moine agregó: "Lo que hizo Beccacece está mal, por eso el árbitro lo expulsa. Yo creo que nadie se merece una frase despectiva, no importa si es Marcelo Gallardo o un técnico que está haciendo sus primeros pasos en la categoría H del fútbol argentino. Cuando algo suena despectivo no me gusta para nadie. No es porque es Gallardo no y si es otro se puede".

¿Cómo fue la pelea entre Beccacece y Gallardo?

El problema entre Beccacece y Gallardo comenzó cuando el entrenador del Halcón evitó que se pusiera en juego un lateral. El árbitro del partido expulsó al técnico de Defensa, a quien Gallardo trató de loco. Beccacece le gritó "¿quién sos?" al Muñeco y hubo un intercambio de palabras.

Según algunos testigos, Beccacece esperó a Gallardo después de la conferencia de prensa y hasta habría habido una pelea, aunque el propio técnico del Halcón desmintió que eso hubiera sucedido: "Lo importante es que se hable del espectáculo. Si yo hice algo que no debía, ya fui expulsado. Pero ya está, no pasó nada".