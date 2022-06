El video inédito de la pelea de Gallardo y Beccacece a los manotazos y un insólito pedido

Durante la jornada del lunes se fueron conociendo detalles de lo que sucedió en la zona de vestuarios entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece, una pelea que fue mucho más violenta y escandalosa de la que se dio minutos antes en el campo de juego. A los gritos, insultos y acusaciones se sumaron agarradas de cuello y hasta piñas que volaron por el aire. Pero lo llamativo es que hay un video que registró todo. O mejor dicho, había.

Cuando el DT de River terminó la conferencia de prensa, al pasar por un pasillo que comunica a los dos vestuarios se topó con el técnico de Defensa y Justicia. "Cuando Gallardo se acerca, Beccacece seguía 'arriba' y sin tolerar que su colega le haya dicho qué es lo que tiene que hacer y qué no. Entonces, en esa idea de acercamiento que propuso ¿Gallardo?, le dijo 'eso no se hace, eso no se hace' y hubo una frase de Beccacece que fue lo que detonó en este escándalo del que hablamos", detalló Ariel Senosiain en Líbero.

Minutos antes, en la edición del mediodía de Presión Alta, el Gringo Cingolani había aportada el detalle más escandaloso de la pelea: "Beccacece, todavía en llamas, lo encaró de una manera brutal. Si Gallardo estaba en volumen 2, Beccacece estaba en 50. Viene un dirigente de River y le pone la mano en el pecho a Beccacece, lo frena. Se recontra calienta Beccacece, le dice '¡salí de acá!', siguen los insultos y Gallardo lo tomó del cuello a Beccacece", afirmó el panelista del programa de Ariel Rodríguez.

Lo sorpresivo fue cuando Pato Burlone, cronista que sigue el día a día de River en TyC Sports, contó que había imágenes que no salieron a la luz: "Nosotros estábamos afuera de ese sector, pero se escuchaba todo. Es más, hay un video que grabó alguien que estaba en el campo de juego y automáticamente se lo hicieron borrar", lanzó, ante la sorpresa del propio Senosiain.

"Se lo pidieron bien, por supuesto. Porque se veía involucrada gente de los dos clubes, gente de seguridad, dirigentes", agregó Burlone. "Bueno, se veía involucrado todo aquel que participara", acotó Senosiain. "La gente de seguridad de ambos clubes fueron los que evitaron que este escándalo no fuera mayúsculo", destacó el cronista.

"¿Quién grabó el video?", preguntó Horacio Pagani con picardía. "Un productor (de TV) que había estado en el campo de juego y que siempre filma algún video cuando se van los técnicos o se va el micro", respondió Burlone. "¿Y por qué lo borró?", metió el dedo en la llaga Pagani. "Fue un pedido, Horacio. No sé... Yo lo hubiese publicado. Si lo hubiese tenido, yo en Paso a Paso lo ponía", cerró el cronista de River.