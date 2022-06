De la Cruz y su chat de WhatsApp con Luis Suárez: “No me respondió lo que yo quería”

Desde que se conoció que Julián Álvarez emigraría de River a mediados de año, desde el Millonario comenzaron con el difícil trabajo de buscar un reemplazante. Teniendo en cuenta los inconvenientes económicos que hay para competir con clubes europeos, la tarea no es para nada sencilla. En este contexto, Luis Suárez apareció como una de las alternativas, aunque desde el seno íntimo del club saben que es una historia un tanto complicada, sobre todo en un año mundialista.

Foto: AUF

Atento a esta situación Nicolás de la Cruz, compañero del Pistolero en la Selección uruguaya, aprovechó su estadía con el seleccionado en la doble fecha FIFA para intentar persuadir al delantero. "Le escribí a Suárez, lo vi ayer. No me respondió lo que yo quería que me respondiera, pero quedó ahí, en stand by...", contó el mediocampista.

En diálogo con el programa Último al arco de Uruguay, el hermano de Carlos Sánchez se refirió al llamado que recibió su compatriota: "No sé que va a pasar. Si Enzo lo llamó me parece perfecto, es un jugador libre, cualquier equipo lo quisiera tener". El exjugador del Barcelona no continuará su carrera en el Atlético Madrid y se encuentra buscando club para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022.

Según trascendió, tras el llamado de Francescoli, Suárez agradeció el interés pero su mente está puesta en continuar su carrera en el Viejo Continente, donde cuenta con varias ofertas. Sevilla, Real Sociedad y Fiorentina son algunos de los principales candidatos, luego de haber descartado el interés del Aston Villa.