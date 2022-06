Luis Suárez y la oferta de River: la terminante noticia que llega desde Uruguay

La bomba de la posible llegada de Luis Suárez a River explotó en la noche del lunes. Los hinchas del Millonario inundaron de ilusión las redes sociales y la noticia dio la vuelta al mundo en los principales medios deportivos: "River está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para que Luis Suárez sea el reemplazante de Julián Álvarez. Es el sueño de Gallardo y de la dirigencia. Ya hubo charlas con el uruguayo. Es difícil, pero Suárez no cerró para nada la puerta", reveló Gustavo Yarroch en radio La Red. Sin embargo, desde el otro lado del Río de la Plata le pusieron paños fríos al entusiasmo riverplatense de contar con el Pistolero.

Luego de jugar las últimas dos temporadas en el Atlético de Madrid, Suárez no renovó su vínculo y enfrenta este mercado de pases con la libertad de firmar con cualquier equipo del mundo: "He recibido muchas propuestas, Se me acercaron clubes de Argentina, Brasil y México", dijo el 9 uruguayo, que también aseguró que su futuro es una incógnita por ahora. A pesar de la repercusión que generó la primicia de que River se había puesto en contacto con el ex Liverpool y Barcelona, Diego Jokas, periodista uruguayo, desestimó la posibilidad.

"Suárez no va a venir a River, no va a venir a Sudamérica, más allá de que puedan existir contactos o sondeos. Suárez no estuvo en estos partidos de la Selección uruguaya porque se está haciendo un tratamiento especial para recuperarse de una lesión que arrastra hace un tiempo", aseguró Jokas en el programa televisivo Desayunos Informales.

Por otro lado, el periodista agregó que desde el lado de Suárez "no hay ninguna intención" de que el uruguayo regrese al fútbol sudamericano: "Equipos mexicanos y brasileños se habían interesados por él y yo la información que tengo es que Suárez se va a quedar en Europa; España como prioridad, hay una chance en Italia y otra de volver a Inglaterra", definió Jokas.

De esta manera, desde Uruguay negaron cualquier tipo de posibilidad de que Suárez se ponga la camiseta de River. Por su parte, Olé había informado que Enzo Francescoli, mánager del club de Núñez, se había comunicado con su compatriota para discutir la posibilidad de llegar al fútbol argentino, pero el Pistolero le informó que su prioridad es quedarse en el Viejo Continente.