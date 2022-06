¿Di María vuelve a cambiar de destino? El sorpresivo rumor que llega desde España tras el interés del Barcelona

El pasado sábado 21 de mayo no fue una fecha más en la carrera de Ángel Di María. El Fideo, luego de siete temporadas en la capital francesa, le dijo adió al París Saint Germain, quien no decidió no hacer uso de la cláusula de renovar el contrato del argentino por un año más. En este contexto, Barcelona fue uno de los clubes interesados en gestionar su llegada, pero la historia habría dado un importante vuelvo.

En las últimas horas se conoció que la llegada del argentino comenzó a diluirse debido a que los catalanes insistirán en la contratación del brasileño Rapinha, que actualmente juega en el Leeds United de la Premier League y que juega en el mismo puesto, según la prensa española.

"Barcelona valora el interés de Di María por querer jugar en el club, pero el club irá a la carga por el brasileño Rapinha para reforzar su ataque", publicó el periódico catalán Mundo Deportivo. Según el periódico que sigue el día a día del Barcelona la razón fundamental que inclina al club a optar por Raphina es la edad, ya que el brasileño tiene 25 años y el rosarino 34.

"Si bien en el Barcelona agradecen que Di María, un futbolista de calidad y prestigio, esté entusiasmado por sumarse al club, es evidente que su llegada sería pensando únicamente en el corto plazo", añadió Mundo Deportivo. En contrapunto, en la Juventus de Italia no cayeron bien los coqueteos del Fideo con el Culé y por eso pese a que era la principal opción, ahora el rosarino pasó a segundo plano y buscarán a Domenico Berardi, del Sassuolo, según publicó el periódico Tuttosport.