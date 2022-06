La picante crítica del DT de un equipo grande a Beccacece: "Yo no me animaría a decirle eso a Gallardo"

No quedan dudas de que la imagen del fin de semana es la que dejaron Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece en el empate 0-0 de Defensa y Justicia ante River en el cierre de la primera fecha del torneo de la Liga Profesional. El encontronazo entre ambos entrenadores dejó mucha tela para cortar y marcó agenda en los principales programas deportivos. En este contexto Rubén Insúa, director técnico de San Lorenzo, opinó sobre el asunto.

"No quiero meterme en este quilombo. Pero es una secuencia medio rara. Yo no me meto, no sé qué habrá pasado entre ellos. Yo me animaría nunca a decirle a Gallardo 'a quién te comiste'. No me animaría. Pero son pensamientos míos", comenzó el director técnico del Ciclón, quien comenzó su nuevo ciclo con el empate 1-1 ante Independiente en el debut.

Sin querer meterse, pero marcando una clara postura con respecto a lo que sucedió en Florencio Varela el pasado domingo, Insúa no dudó: "No, yo no me animaría a decirle eso a un entrenador de su prestigio. Pero que cada uno haga lo que quiera", agregó en declaraciones a Equipo F, ciclo de ESPN.

Una vez consumado el empate entre el Millonario y el Halcón, ambos entrenadores buscaron poner paños fríos desde sus declaraciones en conferencia de prensa. "No me gustó la actitud que tuvo Beccacece de meterse adentro del campo de juego y se lo hice saber. Nada más que decir sobre el tema", soltó Gallardo.

Por su parte, Beccacece sentenció: "No pasó nada con Marcelo. Tenemos que hablar del juego, que fue un buen espectáculo y tan intenso como el último partido contra River".

Sin embargo, en la zona de vestuarios estuvieron lejos de aquietar las aguas y tuvieron una pelea mucho peor que la que se vio en el campo de juego, en la que se vieron involucrados varios integrantes de ambos clubes, Gallardo habría agarrado del cuello a Beccacece y hasta volaron algunas piñas de terceros.