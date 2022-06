La tajante frase de Gallardo tras el fuerte cruce con Beccacece: “Le hice saber que…”

Desde que se conoció que Defensa y Justicia y River se verían las caras en su primera presentación del torneo de la Liga Profesional, se podía imaginar un encuentro cerrado y con momentos de buen fútbol. Pese a contar con diversas situaciones de gol, ninguno de los equipos pudo romper el cero y ambos sumaron un punto. Pese a lo mostrado dentro del campo de juego, todos los flashes apuntan al encontronazo que protagonizaron Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece a pocos minutos del final. En este contexto, en conferencia de prensa, el Muñeco no dudó en referirse al tema.

Como podía preverse, a la hora de enfrentar los micrófonos Napoleón fue consultado sobre su cruce con el DT del Halcón de Varela. "No me gustó la actitud que tuvo Beccacece de meterse adentro del campo de juego y se lo hice saber. Nada más que decir sobre el tema", manifestó.

Sobre lo sucedido dentro del campo de juego, Gallardo analizó: "Nos faltó el plus para ir a buscarlo con más decisión, sobre todo en el segundo tiempo. Me parece que es un empate justo. Más allá de las ausencias, intentamos que no se notaran y el equipo respondió".

El Millonario pecó de falta de gol, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de Juián Álvarez (a quien le quedan algunas semanas antes de viajar a Inglaterra). "Estamos en la búsqueda de posibilidades para el ataque, pero esto recién empieza. No hay mucho en el mercado porque los jugadores de jerarquía no salen de sus clubes y, si lo hacen, el costo es muy alto. Es muy difícil. Hay que ser pacientes y seguir trabajando", soltó.

Este lunes, 6 de junio, se cumplen ocho años de la llegada de Napoleón a la institución de Núñez. "No creo que sea hoy el día para hacer el balance, es difícil hacerlo. Pasó mucho tiempo y lo único que tengo para mencionar es que ocho años en el fútbol argentino, con la complejidad, sostenerse en un club como en el que estamos es de muchísima exigencia. Y mirar un poco para atrás y ver todo lo que pasó, es que acá estamos, seguimos estando y en la misma búsqueda de poder seguir creciendo y sosteniéndonos", expresó.

Para finalizar, sentenció: "Con tantos cambios y cuestiones que tienen que ver con la pertenencia y a veces no es fácil... Pero le agradezco al club que me ha dado la posibilidad, más allá de si ganó o no ganó. Estoy para seguir acompañando un proceso y agradecerle al hincha que está presente en cada partido y reconoce el sentido de pertenencia y te brinda el cariño y afecto".