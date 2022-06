El campeón de América que sueña con dirigir a River en el futuro: “Yo sé que…”

Germán Burgos atraviesa su segunda experiencia como entrenador luego de separarse de su aventura como ayudante de campo de Diego Simeone en el Atlético Madrid. Actualmente, el Mono se encuentra dirigiendo al Aris Salónica, del fútbol de Grecia. En diálogo con La Nación, el exarquero se refirió al deseo de poder sentarse en el banco de suplentes de River Plate.

"Yo estoy haciendo mi camino, no tengo ninguna prisa, estoy donde quiero estar y mi presente es el Aris. Pero yo sé que a la vuelta de la esquina estará River, pero no me preocupa hoy, ni me obsesiona. Al contrario. Yo sé que tengo que hacer mis cosas y el tiempo lo dirá. Y le deseo lo mejor a River", manifestó.

Además, a la hora de hablar sobre su excompañero con la camiseta del Millonario, no escatimó en elogios. "Lo viene haciendo muy bien y se lo digo siempre a Marcelo cuando nos vemos: que siga de la misma manera. Es un entrenador extraordinario", sentenció Burgos.

El exjugador de la Selección argentina, que dijo presente en los Mundiales de Francia 1998 y Corea y Japón 2002, tuvo un fugaz paso por Newell's, en su primera experiencia como DT. En la Lepra dirigió un total de 15 partidos, de los cuales ganó cuatro, empató seis y perdió los cinco restantes, consiguiendo un 40% de efectividad.