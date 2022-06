Un club europeo le bajó el pulgar a Paulo Dybala: el motivo

La temporada 2015/16 quedará como el inicio del camino de Paulo Dybala en Juventus. Proveniente del Palermo, también de la Serie A, llegó al club de Turín donde levantó nada más y nada menos que 12 títulos. El próximo 30 de junio finalizará su vínculo con la institución y es por esto que la Joya ya se encuentra buscando nuevos horizontes.

Desde Inglaterra aseguran que Tottenham Hotspur era uno de los más interesados en contar con sus servicios de cara a la próxima temporada, pero las negociaciones no pudieron llegar a buen puerto. Según la prensa de aquel país, la negativa del club se debió al supuesto pedido de un ingreso de 350.000 dólares semanales.

Según el periódico londinense Daily Mail, Dybala, que el pasado miércoles convirtió el tercer gol del triunfo de Argentina por 3 a 0 ante Italia en la Finalissima celebrada en Londres, en el Tottenham consideraron muy elevado ese monto, aún teniendo en cuenta que no tendrán que pagarle a la Juventus por su pase ya que llegaría libre.

No obstante, al cordobés no se le cierran las puertas de la Premier League ya que el exjugador de Instituto de Córdoba, de 28 años, también conoce el interés por sus servicios por parte del Arsenal y Manchester United. El internacional argentino se convertirá en agente libre a finales de este mes cuando expire su contrato con la Juventus. El club de Turín informó que Dybala que no renovará su contrato tras haber marcado 153 goles con el club y ganado cinco títulos de la Serie A.

El argentino, que está intentando ser ratificado por el entrenador Lionel Scaloni para ir integrar el plantel del seleccionado que irá a Qatar ya manifestó que está muy cómodo en Italia y que el Inter puede ser su futuro.