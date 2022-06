El posteo del papá de Gallardo con bomba psicológica tras la derrota de River: "Le tengo mucha fe al equipo porque..."

"Que la gente crea, porque tiene con qué creer", es una de las grandes frases que ha dejado Marcelo Gallardo en su paso por la dirección técnica de River. No quedan dudas que dicho mensaje fue una de las banderas del equipo campeón de la Copa Libertadores 2018. En esta ocasión también fue un Gallardo, pero no el Muñeco, quien decidió recurrir a las palabras luego del partido ante Vélez.

Máximo, padre del DT, eligió repetir las palabras que tuvo su hijo luego de perder ante Gremio en el partido de ida por una de las semifinales de aquel certamen internacional. "Yo elijo creer porque le tengo mucha fe al equipo. Creo porque más que nunca hay con qué", escribió en su cuenta de Instagram junto a emojis de corazones con los colores del Millonario.

River perdió por la mínima diferencia ante Vélez, en condición de visitante por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y sigue con vida, fundamentalmente, por la ineficacia del Fortín a la hora de materializar sus situaciones de gol. El próximo miércoles, en el Monumental, se definirá la serie.

En conferencia de prensa, Gallardo fue sincero a la hora a hablar sobre las virtudes de su rival de turno: "La incomodidad con la que nos hizo jugar Vélez y en esa incomodidad nosotros no nos encontramos. Cuando el equipo juega mal, no hay muchas explicaciones. Jugamos mal. Somos consciente de que peor que esto no se puede jugar".

Para finalizar, el Muñeco sentenció: "No recuerdo haber sentido en un partido de Copa Libertadores, en una serie, esta sensación de que no estuvimos. Me voy con esa sensación. Dentro de todo lo malo, la ventaja es mínima. Me queda esa tranquilidad de que peor de lo que jugamos hoy no vamos a jugar. Entonces, todo lo que sea va a ser positivo. Primero, reconocer, asimilar. Después, pensar que lo que venga tiene que ser mucho mejor. Es lo que pasó y hay que aceptarlo".