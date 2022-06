La explicación de Gallardo: ¿por qué De la Cruz no fue ni al banco ante Vélez?

Este miércoles, River cayó 1 a 0 frente a Vélez en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un encuentro sorpresivo por la falta de juego del equipo de Marcelo Gallardo, que no tuvo grandes ocasiones en ataque y apenas preocupó al arquero rival. Esa falta de dinámica ofensiva se puede explicar en la ausencia de Nicolás De la Cruz, quien no fue ni al banco.

¿Qué pasó con el uruguayo? En conferencia de prensa, Gallardo explicó por qué De la Cruz no jugó: "No se sentía bien, el golpe que sufrió la otra vez lo imposibilitaba de jugar. Probó pero no pudo recuperarse. Veremos cómo se siente en estos días".

El volante de 25 años, que no pudo estar frente al Fortín por el importante duelo de la Libertadores, tuvo que ser reemplazado en el partido de River frente a Lanús por la quinta fecha de la Liga Profesional por un golpe en la pierna, aunque durante el juego probó varias veces y parecía haberse recuperado.

Ese día, Gallardo le consultó varias veces a De la Cruz cómo se sentía y, ante la respuesta dubitativa del jugador, decidió cambiarlo inmediatamente. Posteriormente, en conferencia de prensa, el Muñeco comentó: “Fue algo que en el momento generó incertidumbre y yo necesitaba que me dé respuestas rápidas. Primero porque no podemos correr riesgos y segundo porque no se puede esperar mucho en estos partidos cerrados. Por eso decidí el cambio rápido para no correr riesgos y tampoco me daba mucha precisión sobre si podía seguir o no".

Mientras tanto, River no emitió un parte médico para explicar la ausencia de De la Cruz, quien estaría disponible para el partido de vuelta en el Monumental del miércoles 6 de julio a las 21.30. ¿Significará su regreso un cambio de imagen respecto del encuentro de ida?