La lapidaria frase de Gallardo sobre la caída de River con Vélez: “Peor que…”

Pocas veces se lo vio a River tan incómodo como en el partido ante Vélez. El equipo del Cacique Medina presionó y mordió en la mitad de cancha y el Millonario no encontró respuestas. Además, el Fortín tuvo muchas chances importantes para aumentar la ventaja de cara a la vuelta pero sólo quedó en un 1 a 0 con gol de Lucas Janson de penal. Precisamente, esto fue lo único que rescató Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, en la que hizo una durísima autocrítica.

En el postpartido, el Muñeco resaltó la fricción de su rival como el factor que impidió a su equipo jugar como suele hacerlo: "La incomodidad con la que nos hizo jugar Vélez y en esa incomodidad nosotros no nos encontramos. Cuando el equipo juega mal, no hay muchas explicaciones. Jugamos mal. Somos consciente de que peor que esto no se puede jugar".

Luego, el DT de River siguió con su fuerte comentario: "No recuerdo haber sentido en un partido de Copa Libertadores, en una serie, esta sensación de que no estuvimos. Me voy con esa sensación. Dentro de todo lo malo, la ventaja es mínima. Me queda esa tranquilidad de que peor de lo que jugamos hoy no vamos a jugar. Entonces, todo lo que sea va a ser positivo. Primero, reconocer, asimilar. Después, pensar que lo que venga tiene que ser mucho mejor. Es lo que pasó y hay que aceptarlo".

Además, Gallardo aseguró que "lo peor ya pasó" y que lo único positivo que saca de este partido en el José Amalfitani fue la ventaja mínima que sacó Vélez.

Por último, el entrenador resaltó que el partido de vuelta en el Monumental será distinto: "Tenemos que mejorar porque la serie está abierta. Intentaremos cambiar". La revancha ante Vélez será el próximo miércoles y el Millonario deberá ganar sí o sí para pasar de ronda.