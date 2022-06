Independiente: la frase esperanzadora de Rolfi Montenegro sobre Marcone tras la bomba de Domínguez

Eduardo Domínguez sorprendió a propios y extraños a la hora de hablar sobre la posible llegada de Iván Marcone a Independiente: "El tema de Iván es de antes de que yo venga. Sabemos la clase de jugador que es y cómo se siente identificado por ser hincha, pero yo tengo una cosa clara que es que cuando quise ir a un equipo, fui. Por más que estaba en una categoría inferior, porque yo estaba en Primera División y me quise ir a retirar a Huracán, me bajé cinco veces mi contrato para ir a la B Nacional. Y pude lograr mi sueño, ser campeón con Huracán, ascender con Huracán y retirarme en el club que yo quería". Lógicamente, las declaraciones del DT del Rojo sorprendieron e hicieron mucho ruido en Avellaneda y en el Elche, club desde el que Cristian Bragarnik contraatacó: "Esto no lo acerca para nada y rompe todo tipo de conversación".

En el mediodía de TyC Sports, Daniel "Rolfi" Montenegro habló sobre las frases incendiarias de Domínguez sobre Marcone pero no le cerró la puerta a la llegada del mediocampista como hizo el representante: "Eduardo metió presión, estuvo un poco duro, pero no sé si está cerrado por las ganas de Iván. Me encanta el fanatismo de Marcone por Independiente".

Sin embargo, Montenegro admitió que hay una traba económica que impide la llegada de Marcone, a quien considera un referente de Independiente por su amor al club: "Domínguez habló de Marcone porque siempre se lo nombra, quiso decir que no es fácil. Lo quiere, pero Bragarnik mismo manifestó que saldría 2 millones de dólares. Marcone es un referente por lo que quiere al club, pero hay un barrera".

De esta manera, Montenegro le puso paños fríos al cruce dialéctico entre Domínguez, Bragarnik y Marcone, que posteó una historia en Instagram que decía "no es por ahí", en referencia a los dichos del DT. Luego, el mánager del Rojo aseguró que prefiere mantener el perfil bajo a la hora de hablar de refuerzos que provienen de Europa: "Cuando están en Europa, prefiero mantener las charlas ocultas porque sino después queda como que no quieren venir"

Por otra parte, Montenegro sorprendió al decir que un volante central como Marcone no es la mayor necesidad del DT de Independiente de cara al próximo semestre: "La prioridad de Domínguez es un nueve y un central", aseguró sobre las intenciones del Barba en el mercado de pases.