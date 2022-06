La incendiaria frase de Eduardo Domínguez con Marcone y su deseo de jugar en Independiente: “Cuando yo…”

Este sábado, desde las 14, Independiente visitará a San Lorenzo en lo que será el debut de ambos en el torneo de la Liga Profesional. El encuentro, que se disputará en el Nuevo Gasómetro, podrá observarse en vivo por la señal de ESPN Premium. En la previa de la primera fecha del torneo, Eduardo Domínguez encaró su conferencia de prensa y una frase sobre un posible refuerzo dejó mucha tela que cortar.

Lejos de morderse la lengua, el DT apuntó contra la incertidumbre que genera la posible llegada Iván Marcone al club: "El tema de Iván es de antes de que yo venga. Sabemos la clase de jugador que es y cómo se siente identificado por ser hincha, pero yo tengo una cosa clara que es que cuando quise ir a un equipo, fui.

Además, añadió: Yo cuando quise ir a un equipo, por más que estaba en una categoría inferior, porque yo estaba en Primera División y me quise ir a retirar a Huracán, me bajé cinco veces mi contrato para ir a la B Nacional. Y pude lograr mi sueño, ser campeón con Huracán, ascender con Huracán y retirarme en el club que yo quería".

El mediocampista surgió de las divisiones menores de Arsenal de Sarandí, donde levantó los títulos del Torneo Clausura 2021, la Supercopa Argentina del mismo año y la Copa Argentina 2013. También pasó por Lanús, Cruz Azul (México), Boca Juniors y se encuentra actualmente en el Elche (España).

La respuesta del entorno del jugador

"Fue un comentario desacertado de Domínguez. No conoce a Marcone y no coincido en su apreciación. Elche pagó cuatro millones de dólares. Hace cinco mercados que lo quiere Independiente . Yo no lo ofrecí, sino que me llamaron y trasladé el valor de dos millones de dólares. Iván gana un muy buen contrato en el Elche, que lo pagó cuatro millones. Él me dijo que por la mitad va, por sus ganas de ir a Independiente, incluso cobrando pausado. Si el Club no está para hacer ese gasto, está bien, pero hubieran hecho lo mismo en los últimos cinco años", explicó Christian Bragarnik, representante del jugador.