Independiente va por el batacazo: Domínguez llamó a un subcampeón mundial para jugar en el Rojo

Independiente quiere y tiene que cambiar la imagen que dejó en el primer semestre de 2022. El Rojo no tuvo ninguna posibilidad de pelear la Copa de la Liga Profesional, eliminado en primera ronda de la Copa Sudamericana y la sensación de que es un plantel que no tiene la jerarquía suficiente para salir adelante, tal como dijo Eduardo Domínguez en distintas ocasiones. Precisamente, el DT fue quien tomó el toro por las astas y llamó a un exjugador de la Selección argentina para tentarlo de regresar a Avellaneda y ser el líder del vestuario.

Domínguez e Independiente tuvieron un mal primer semestre.

Antes de ser DT del club, Domínguez tuvo un paso como jugador de Independiente y allí coincidió, entre otros, con Lucas Biglia. El experimentado mediocampista se encuentra actualmente en Fatih Karagumruk, que terminó octavo en la última Liga de Turquía. El Barba llamó a su excompañero, que queda libre el próximo 30 de junio, para que vuelva a vestirse de rojo a partir del próximo campeonato.

Según informó Olé, Domínguez lo contactó, la conversación fue breve y Biglia quedó en contestar en los próximos días. La intención del DT es que el exjugador de la Selección argentina, de 36 años, podría aportarle jerarquía y liderazgo a un plantel con muchos jugadores jóvenes.

Biglia junto a Agüero, Pusineri, Eduardo Domínguez y Nicolás Frutos en un triunfo del Rojo.

Esta no sería la primera vez que Independiente intenta repatriar a Biglia, ya que a mediados de 2020 el entonces técnico Lucas Pusineri lo llamó al ex Lazio, Anderlecht y otros para volver al fútbol argentino pero no pudo convencerlo.

Hace algunos días, el Rolfi Montenegro, manager de Independiente, aseguró hace algunos días que él no contactó al volante central: "No lo llamé a Biglia, pero Lucas está activo y con ganas de seguir compitiendo. No sé si hay chances, no quiero crear falsas expectativas", dijo el dirigente en Radio La Red.

Aunque habría sido sólo un llamado, Domínguez y todo Independiente se ilusiona con la posibilidad de que Biglia vuelva al club y aporte el liderazgo del que el Rojo careció en los últimos seis meses.