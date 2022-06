El posteo de Marcone y la durísima respuesta a Domínguez a través de su representante: “Lo que dijo rompe…”

En la previa de lo que será el debut de Independiente en el torneo de la Liga Profesional, Eduardo Domínguez se refirió a la posible llegada de Iván Marcone con una lapidaria frase. "El tema de Iván es de antes de que yo venga. Sabemos la clase de jugador que es y cómo se siente identificado por ser hincha, pero yo tengo una cosa clara que es que cuando quise ir a un equipo, fui", sentenció el DT, apuntando contra la decisión del jugador de no acceder a la oferta económica del club.

Como era de esperarse, desde el entorno del mediocampista recogieron el guante y la respuesta no se hizo esperar. En primera medida fue Christian Bragarnik quien salió al cruce: "Me parece que fue un comentario muy desacertado de Eduardo Domínguez. Se equivocó. Me parece que no conoce a Iván".

Además, el representante añadió: "Yo no le ofrecí al jugador ni el jugador se ofreció. Está claro que el jugador es hincha de Independiente. Hace cinco mercados de pases que en Independiente me llaman, llaman al jugador, lo seducen. Él traslada siempre sus ganas de ir a Independiente estando en el exterior, sabiendo que estuvo en México, en un club grande como Boca y hoy en España. Me llamaron y yo les trasladé con total sinceridad".

christian bragarnik

Para finalizar, el empresario soltó: "Le pregunté a Iván y me dijo: 'No me importa. Por la mitad, voy, Christian. No me importa ceder plata'. Eso es todo lo que pasó. Es recontra fanático. Ha dejado concentraciones para ir a ver a su equipo. A partir de eso, cree que puede colaborar desde el campo de juego. Por eso lo quiere hacer. Independientemente de eso, después no depende de él. Esto no lo acerca para nada. Para mí, es romper todo tipo de conversación. Esto no se hace".

El posteo de Marcone en Instagram

Lejos de mantenerse al margen, el futbolista que comenzó su carrera en Arsenal de Sarandí, también salió al cruce. Marcone eligió las historias de Instagram para enviarle un contundente mensaje a Domínguez tras sus declaraciones. Pasada la medianoche, con un fondo blanco y letras del mismo color, el exjugador de Lanús y Boca escribió: "No es por ahí..." junto al emoji de una carita triste.

A buen entendedor...