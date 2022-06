Ruggeri reveló el motivo oculto por el que Passarella no jugó en el Mundial 86: "Nadie sabe que se..."

El 29 de junio es una fecha más que especial para el fútbol argentino. Hace 36 años, Jorge Valdano, José Luis Brown y Jorge Burruchaga convertían tres de los goles más importantes de la historia para darle la segunda Copa del Mundo a la Selección argentina. El Mundial de México 1986 es, sin dudas, el torneo más mítico de la Albiceleste y muchas leyendas se ciernen sobre el mismo. Una de ellas fue qué pasó con Daniel Alberto Passarella, que era una de las grandes figuras de la Albiceleste en aquella época pero no jugó ni un minuto en la competencia.

Mucho se habló de una pelea de líderes entre Passarella, capitán del equipo campeón en 1978, y Diego Armando Maradona, quien portaba la cinta en el equipo de Carlos Salvador Bilardo. Otro mito, que terminó siendo la versión oficial, hablaba de una intoxicación por parte del Káiser. A 36 años de la conquista, Óscar Ruggeri reveló qué fue lo que verdaderamente privó de jugar al central del Inter de Milán: "Él no sé qué tomó que le agarró lo del estómago, pero qué pasó, que nadie la cuenta. Passarella se recupera, estaba para jugar el otro partido y haciendo un trabajo físico, el profe lo frena porque estaba muy flaquito. Había perdido muchísimo peso. Y el profe y Madero le decían, ‘Daniel, por qué no parás, te vas a lesionar’", expresó el Cabezón antes de dar el motivo oculto de la ausencia del defensor.

"Pero viste lo que era esa bestia, no le daba bola a nadie y se desgarró. Nadie sabe que se desgarró ahí y después le agarró la recaída del estómago", agregó Ruggeri ante la sorpresa de sus compañeros del programa conducido por el Pollo Vignolo.

Ruggeri jugó todos los partidos de la Selección argentina en México.

Luego, el Cabezón, que fue uno de los centrales en la línea de tres que utilizó Bilardo en México '86, contó que Passarella no fue a la cena de los campeones, por lo que lo llamó para hacerlo sentir parte de aquel título: "No nos juntamos... lo voy a decir, hablé con él, me atendió. Quedamos en que vamos a tomar un café".

"Passarella se echó solo de México 86 porque siendo de Menotti no podía jugar con Bilardo", dijo Maradona algunos años atrás.

Entonces, Ruggeri finalizó el relato con lo que le dijo a Passarella en aquella charla: "'Vos no te das cuenta que sos muy groso para que no se sepa nada tuyo’”, declaró. "Para mí, es el mejor central de todos los que tuvimos por lejos. Yo se lo dije, ‘¿Te das cuenta que sos el mejor de todos los centrales y yo te tengo ahí arriba?’. Bicampeón del mundo y campeón como capitán. Por ahí no se siente parte del 86, pero no me importa, él estaba ahí".