Festeja Gallardo: River cerró la incorporación del 9 de jerarquía

Desde enero, el principal objetivo de River en el mercado de pases es encontrar un reemplazante para Julián Álvarez. La Araña se irá al Manchester City después de los octavos de final de la Copa Libertadores pero, a pesar de los distintos nombres y negociaciones, el Millonario no podía dar con un 9. En la previa al partido contra Vélez, Hugo Balassone afirmó que Marcelo Gallardo ya tiene un refuerzo en esa zona de la cancha.

Miguel Borja ya es jugador de River. — hugo balassone (@hugorbalassone) June 29, 2022

Según el periodista de TyC Sports, River habría cerrado la incorporación de Miguel Borja. Las negociaciones con el Junior se habían estancado por la intervención del Palmeiras, dueño de la mitad del pase del delantero colombiano. Finalmente, el ex Atlético Nacional será jugador del Millonario. De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, tanto Junior como Palmeiras aceptaron la oferta de 6 millones y medio de dólares por el 100% del pase.

Mientras espera por la respuesta de Luis Suárez, River se aseguró un 9 importante para enfrentar la Libertadores y el Torneo de la Liga Profesional. Borja viene de convertir 16 goles en 27 encuentros del primer semestre con el conjunto de Barranquilla. Una vez que pase los chequeos médicos pertinentes, el colombiano se convertirá en futbolista del Millonario hasta 2025.

Según Balassone, Borja es jugador de River.

En los últimos días, el director técnico de Junior había declarado que lo mejor para todos era que la situación de Borja se solucionara pronto: "Miguel está con la mejor predisposición. Él me manifestó que si le toca quedarse acá, porque no se da la negociación (con River), se queda feliz, que no lo tomaría como una frustración. Lo mejor para el jugador es conocer su futuro pronto".

De esta manera, Borja regresaría al fútbol argentino, donde jugó en Olimpo de Bahía Blanca, y tendría la importante responsabilidad de reemplazar los goles de Julián Álvarez. Y, en un caso ideal para River, formar dupla de ataque con Suárez.