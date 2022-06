El llamativo tuit de Christian Martin sobre Luis Suárez tras dar por hecha su llegada a River

El sueño de la llegada de Luis Suárez tiene a todo River expectante. Cada tuit que contiene novedades sobre la posibilidad de que el uruguayo sea el nuevo delantero del equipo de Marcelo Gallardo explota de reacciones por parte de los hinchas millonarios. Precisamente, una de esas publicaciones que estallaron de "me gusta" y respuestas fue la que realizó Christian Martin, periodista de ESPN, el último domingo: "Bienvenido Pistolero a River. ¡Hay balas para todos! Luis Suárez es nuevo jugador del glorioso River Plate", escribió. Esta vez, el "Vikingo" volvió a referirse al ex Barcelona pero con otro tono.

BIENVENIDO A RIVER PISTOLERO. HAY BALAS PARA TODOS! Luis Suarez es nuevo jugador del Glorioso River Plate uD83DuDC13uD83DuDCAAuD83CuDFFBuD83CuDDFAuD83CuDDFE pic.twitter.com/mZwuLl2N1h — Christian Martin (@askomartin) June 26, 2022

El primer tuit del corresponsal en Europa de ESPN y La Nación+ sobre Suárez provocó un cimbronazo entre los hinchas de River, quienes le dieron más de 100 mil "me gusta" a la información. Con el correr de las horas, no hubo novedades oficiales de ninguna de las dos partes, por lo que los simpatizantes riverplatenses se impacientaron. Ante esta postura, Martin publicó una actualización de su versión con una gran dosis de mesura que no tuvo su posteo anterior: "A esperar la confirmación oficial del club por favor. Paciencia".

A esperar confirmación oficial desde el Club por favor. Paciencia. https://t.co/HT0l3ld1jH — Christian Martin (@askomartin) June 27, 2022

Los hinchas de River estaban como locos en las redes sociales luego de haber recibido dos confirmaciones, una de Bruno Vain y la otra de Martin, sobre la situación del Pistolero. De esta manera, el de ESPN llevó tranquilidad y confirmó que sólo faltaría el anuncio oficial para que Suárez se ponga la camiseta blanca con la banda roja.

Mientras todo el fútbol argentino espera por su respuesta, Suárez continúa de vacaciones en Ibiza. En la noche del lunes, el uruguayo posteó algunas fotos junto a Lionel Messi, Cesc Fábregas y sus parejas en Ushuaia, un conocido boliche de la isla española.

Por otra parte, River se prepara con todo para lo que será el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En cuanto a la formación que pararía Marcelo Gallardo, lo más probable es que sea Armani; Mammana, P. Díaz, H. Martínez, E.Gómez; E. Pérez, E. Fernández, De La Cruz, Paradela; B. Romero y J. Álvarez.