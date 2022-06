La polémica sentencia de Horacio Pagani sobre Luis Suárez y su posible llegada a River: "Es un..."

El tema en Líbero, el ciclo de las tardes de TyC Sports, era la gran expectativa que había despertado el rumor cada vez más fuerte de un "sí" de Luis Suárez a River para ponerse la banda roja en los próximos cuatro meses. Que la respuesta estaba al caer, que le dijo a un hincha millonario que iba a jugar en el fútbol argentino, que los dirigentes eran cautelosos. Todo muy lindo hasta que habló Horacio Pagani.

El siempre picante periodista deportivo sembró un manto de duda sobre el nivel actual del goleador uruguayo, basado en que el Cholo Simeone había decidido prescindir de sus servicios en el Atlético de Madrid y dejarlo ir libre. "Para vos a un tipo que lo echan de Europa es un mérito que venga a la Argentina", lo toreó Pagani a Hugo Balassone. "Debería enorgullecerte que Suárez, en vez de elegir ir a jugar a Turquía o Portugal, elija jugar en Argentina".

"¿Es un orgullo tomar a un jugador que no lo quieren en Europa?", insistió Pagani. Entonces Ariel Senosiain intervino y le dijo: "Vamos a coincidir en que Suárez no es el de la Champions 2015, en que ningún jugador puede permanecer inalterable con el paso de los años, en que un futbolista con la carrocería y la forma de jugar de Suárez ese desgaste del paso del tiempo lo siente... Pero aun así, con todo, ¿vos lo traerías o no?".

"Yo lo traería", le dijo Horacio. Y remarcó, polémico, ante el asombro de sus compañeros de programa: "A esta altura es un refuerzo normal. Yo digo que para River Luis Suárez es un cuarto de Julián Álvarez, porque a un jugador así no lo puede reemplazar Suárez porque lo va a obligar al entrenador a cambiar lo que viene tratando de hacer. El reemplazante de Julián Álvarez debe ser Luis Suárez y otro delantero más".